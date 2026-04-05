Valentín Barco, a un paso de jugar en un gigante de Inglaterra
Huracán venció 3-0 a Gimnasia en La Plata con goles de Campo, Blondel y Caicedo y se ubica octavo en la Zona B del Torneo Apertura con 17 puntos.
El mercado de pases europeo suma un movimiento de impacto para el fútbol argentino: Valentín Barco será jugador del Chelsea. El ex Boca alcanzó un acuerdo de palabra para incorporarse al club londinense luego de su destacado rendimiento en el Racing de Estrasburgo, equipo que también forma parte del consorcio BlueCo.
De esta manera, el futbolista de 21 años cumplirá su objetivo de dar el salto a la Premier League y se sumará a uno de los clubes más importantes de Inglaterra. La operación se concretará una vez finalizada la temporada, por lo que Barco disputará los seis partidos restantes de la Ligue 1 y la serie de cuartos de final de la Conference League frente al Eintracht Frankfurt.
El rendimiento de Valentín Barco en Estrasburgo y su proyección en la Selección Argentina
El crecimiento futbolístico de Barco fue determinante para despertar el interés del Chelsea. Desde su llegada al Estrasburgo a mediados de 2025, el ex Brighton se convirtió en una pieza clave del equipo, especialmente tras su cambio de posición, pasando de lateral a volante.
En el conjunto francés acumuló 53 partidos, con dos goles y 11 asistencias, números que reflejan su aporte tanto en defensa como en ataque. Su evolución también llamó la atención de Lionel Scaloni, quien lo convocó en varias oportunidades a la Selección Argentina y lo considera una alternativa con proyección de cara al Mundial.
Con su llegada a Londres, Barco tendrá dos reencuentros importantes. Compartirá plantel con Enzo Fernández, capitán del Chelsea y uno de los referentes de la Selección Argentina, y volverá a ser dirigido por Liam Rosenior. El entrenador fue quien impulsó su cambio de posición en el Estrasburgo, ubicándolo primero como interno por la izquierda y luego como mediocampista central, rol en el que potenció sus cualidades y que terminó de consolidarlo en el fútbol europeo.
Así, con apenas 21 años, el jugador afrontará un nuevo desafío en su carrera, con la posibilidad de seguir creciendo en la elite del fútbol europeo y con el objetivo de ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Dejá tu comentario