Valentín Barco, a un paso de jugar en un gigante de Inglaterra

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Con su llegada a Londres, Barco tendrá dos reencuentros importantes. Compartirá plantel con Enzo Fernández, capitán del Chelsea y uno de los referentes de la Selección Argentina, y volverá a ser dirigido por Liam Rosenior. El entrenador fue quien impulsó su cambio de posición en el Estrasburgo, ubicándolo primero como interno por la izquierda y luego como mediocampista central, rol en el que potenció sus cualidades y que terminó de consolidarlo en el fútbol europeo.