Louis van Gaal: el técnico que desprecia a los genios del fútbol

Ni bien debutó con la azulgrana, Juan Román desobedeció al técnico y ocupó el puesto en la cancha que más favorecía; Van Gaal, sin embargo, lo quería en función de “su” equipo y acabó relegándolo al banco de suplentes. “Yo no pedí a Riquelme. Fue una decisión del club”, argumentaba su desagrado con un jugador cuyas cualidades iban más allá de su comprensión.

Como un despótico director de cine, al mejor estilo de la “era de oro” de Hollywood, cuando los actores eran simples “instrumentos” del realizador, Van Gaal pretendía “moldear” a sus equipos para que sean superiores a las individualidades.

Individualidades que, por cierto, suelen surgir casi espontáneamente en países sudamericanos en particular y en los latinos en general. Individualidades sobre las cuales Van Gaal siempre mostró resquemor e incluso desprecio.

No solo lo hizo con Riquelme. Lo sufrió Ángel Di María en el Manchester United, adonde el neerlandés llegó en 2014. Y el colombiano Falcao en el mismo equipo de la Premier League y el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández. Todos ellos tuvieron problemas con el técnico que siempre era al menos polémico con los latinoamericanos.

En 2019, ya como DT de Países Bajos, volvió a cargar contra los genios del fútbol, esta vez contra Lionel Messi y Neymar: “Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó?”, se preguntaba en entrevista con medios españoles.

Y subrayaba: “Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo”, recalcando que “yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo”.

Y horas antes del partido de este viernes, Van Gaal volvió a soltar lo que pareció una provocación: “Messi no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, afirmaba.

El astro rosarino y argentino le respondió con fútbol y también con una actitud riquelmeana ante al banco de suplentes de Países Bajos y un técnico que pretendió hacerse el distraído.

Es que el técnico neerlandés nunca se enteró -o no quiso enterarse- que en el fútbol los genios terminan haciendo la diferencia, más temprano que tarde. Incluso ante la evidencia de que su “equipo” suele caer derrotado por ellos.