Estuvo a un paso de Boca, eligió Vasco da Gama y ahora será su rival en la Copa Sudamericana
Marino Hinestroza estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del Xeneize a comienzos de año, pero eligió al conjunto brasileño. Ahora se enfrentarán por un lugar en la final.
Boca ya conoce a su próximo rival en la Copa Sudamericana 2026. Después de eliminar a São Paulo en una serie que terminó 2-1 en el resultado global, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se medirá con Vasco da Gama en las semifinales.
La llave tendrá varios condimentos, pero uno de los más particulares será el reencuentro con Marino Hinestroza. El extremo colombiano estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Xeneize a principios de año, aunque finalmente decidió continuar su carrera en Brasil. Ahora, algunos meses después de aquella negociación, el futbolista tendrá que enfrentarse al club que estuvo interesado en contratarlo.
Marino Hinestroza estuvo cerca de ser jugador de Boca
A comienzos de 2026, Hinestroza apareció entre los futbolistas que Boca buscaba para reforzar su plantel. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había avanzado en las negociaciones con Atlético Nacional. La propuesta del Xeneize rondaba los 5 millones de dólares por el traspaso del extremo colombiano y, según la información de aquel momento, también existía un acuerdo con el jugador por las condiciones de su contrato.
Sin embargo, la operación finalmente no llegó a concretarse: Vasco da Gama apareció en la negociación y aceleró para quedarse con el futbolista. Atlético Nacional y Hinestroza terminaron inclinándose por la propuesta del conjunto carioca. De esta manera, el atacante que había estado cerca de vestir la camiseta azul y oro terminó desembarcando en Brasil.
El mensaje de Hinestroza tras elegir a Vasco
Luego de concretar su llegada a Vasco da Gama, Hinestroza se refirió a las negociaciones que habían existido con Boca y destacó la rapidez con la que se cerró su incorporación al equipo brasileño. “Acá cumplieron con la palabra, con todo lo que hablaron conmigo. En tres días se cerró todo, gracias a Dios”.
La frase tomó otra dimensión con el paso de los meses. Ahora, Hinestroza será uno de los futbolistas de Vasco que deberá enfrentarse al Xeneize por las semifinales de la Copa Sudamericana.
El presente de Hinestroza en Vasco da Gama
La actualidad del colombiano en el fútbol brasileño, sin embargo, no fue la esperada desde su llegada. Hinestroza disputó 29 partidos durante el año, pero todavía no pudo convertir goles con la camiseta de Vasco. Además, registra apenas una asistencia y acumuló 918 minutos en cancha.
Su situación dentro del equipo también cambió, ya que perdió la titularidad y pasó a tener un papel secundario en la formación.
Durante los cuartos de final ante Independiente Santa Fe, el extremo tuvo una participación importante en cuanto a minutos, ya que disputó prácticamente toda la serie. Sin embargo, no tuvo intervención directa en los dos goles que le permitieron a Vasco avanzar a las semifinales.
¿Cuándo juegan Boca y Vasco por la Sudamericana?
La ida de la semifinal está prevista entre el 13 y el 15 de octubre en La Bombonera, mientras que el segundo partido tendrá lugar entre el 20 y el 22 del mismo mes en Brasil.
La serie definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana 2026. La gran final del certamen se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario