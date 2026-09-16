Estuvo a un paso de Boca, eligió Vasco da Gama y ahora será su rival en la Copa Sudamericana

La frase tomó otra dimensión con el paso de los meses. Ahora, Hinestroza será uno de los futbolistas de Vasco que deberá enfrentarse al Xeneize por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El presente de Hinestroza en Vasco da Gama

La actualidad del colombiano en el fútbol brasileño, sin embargo, no fue la esperada desde su llegada. Hinestroza disputó 29 partidos durante el año, pero todavía no pudo convertir goles con la camiseta de Vasco. Además, registra apenas una asistencia y acumuló 918 minutos en cancha.

Su situación dentro del equipo también cambió, ya que perdió la titularidad y pasó a tener un papel secundario en la formación.

Durante los cuartos de final ante Independiente Santa Fe, el extremo tuvo una participación importante en cuanto a minutos, ya que disputó prácticamente toda la serie. Sin embargo, no tuvo intervención directa en los dos goles que le permitieron a Vasco avanzar a las semifinales.

¿Cuándo juegan Boca y Vasco por la Sudamericana?

La ida de la semifinal está prevista entre el 13 y el 15 de octubre en La Bombonera, mientras que el segundo partido tendrá lugar entre el 20 y el 22 del mismo mes en Brasil.

La serie definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana 2026. La gran final del certamen se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.