Quiénes eran la mujer y el nene que hallaron muertos en la habitación de un hotel en Recoleta

"Mi vida, mi todo": el vínculo entre Gisela y Gabriel

Para quienes conocían la intimidad de Gisela a través de sus redes sociales, la figura de Saru (como llamaban cariñosamente al pequeño Gabriel) era omnipresente. El niño era el centro gravitacional de la vida de la docente. En su cuenta de Facebook, las fotos de ambos compartiendo momentos cotidianos solían ir acompañadas de declaraciones de amor incondicional: "Mi vida, mi todo", había escrito Gisela en uno de sus posteos más recientes.

Ese lazo estrecho hace que el desenlace en la habitación 306 del hotel resulte aún más incomprensible para su entorno. La pareja de madre e hijo había ingresado al establecimiento con la supuesta intención de pasar una sola noche, un plan que terminó abruptamente en la bañera de su habitación, donde fueron encontrados por la policía luego de que el encargado notara que nunca bajaron a desayunar ni a entregar la llave.

La investigación

La Justicia ahora busca intensamente a otros familiares que puedan aportar luz sobre el estado emocional de Yurka en las últimas horas y los motivos que la llevaron a registrarse en un hotel a pocos kilómetros de su domicilio habitual.

La fiscal Laura Belloqui, a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional 59, lidera las pericias para determinar las causas del deceso y ha citado a declarar al personal del establecimiento.