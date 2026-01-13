Maher Carrizo no jugará en River: las razones y cómo influyó Vélez en la negociación

maher carrizo 1

A esa negativa del jugador se le sumó una condición contractual que Vélez pretendía incluir en el acuerdo. El Fortín buscaba mantener una cláusula recaudatoria que obligara a River a abonar un millón de dólares por cada mercado de pases en el que Carrizo no fuera transferido al exterior. La idea de convertirse en socios del pase incluía, además del porcentaje de la ficha, una presión económica constante para acelerar una futura venta, algo que en Núñez no terminó de convencer.