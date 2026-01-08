Bomba: aseguran que River va a la carga por otra de las figuras de la Selección Argentina Sub-20

Con Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña ya entrenando a las órdenes de Marcelo Gallardo, parece que el DT quiere sumar un delantero picante sí o sí. Mientras estarían caídas las chances de Santino Andino y Sebastián Villa, el "Muñeco" puso el ojo en un futbolista que ya había sonado a mitad del 2025 pero que no pudo concretarse.