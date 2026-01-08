Bomba: aseguran que River va a la carga por otra de las figuras de la Selección Argentina Sub-20
Trascendió este miércoles a última hora que el "Millonario" intentará quedarse con una de las joyas del reciente equipo de Diego Placente que fue subcampeón mundial.
Mientras avanza en su pretemporada en San Martín de Los Andes, River parece seguir activo en el mercado de pases, y este miércoles a última hora se conoció que intentará concretar una verdadera bomba y quedarse con una de las joyas de la Selección Argentina Sub-20 que viene de ser subcampeón del Mundial de la categoría.
Con Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña ya entrenando a las órdenes de Marcelo Gallardo, parece que el DT quiere sumar un delantero picante sí o sí. Mientras estarían caídas las chances de Santino Andino y Sebastián Villa, el "Muñeco" puso el ojo en un futbolista que ya había sonado a mitad del 2025 pero que no pudo concretarse.
Se trata de Maher Carrizo, el delantero de Vélez que en febrero cumplirá 20 años, que viene de ser una de las figuras del equipo de Diego Placente en el pasado Mundial Sub-20 y que el "Millonario" no pudo tener cuando se reforzaba de cara a los octavos de final de la pasada Copa Libertadores.
Según informaron en TyC Sports, el "Fortín" mantendría su negativa de negociar directamente con River por una de sus grandes promesas. Sin embargo, en Núñez buscarían gestar una sociedad con el City Group por el pase.
El "Fortín" pide U$S16.000.000 por el extremo, y la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo piensa en formar una sociedad para el pase con el grupo europeo.
No es el primer futbolista del Sub-20 que sonó en River para el presente mercado de pases. Otros nombres fueron justamente el de Andino, que al parecer estuvo cerca pero se iría al fútbol de Grecia; y el de Gianluca Prestianni, por ahora en el Benfica.
