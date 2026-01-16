Imputaron al papá de Bastian por el accidente en Pinamar

Cómo está Bastian

De acuerdo con el parte que se conoció este viernes, Bastian fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” . “Tiene múltiples fracturas en el cráneo”, habían adelantado.

"Esta cirugía, se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen", indicaron desde el hospital.

El menor se encuentra con pronostico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución.

El jueves fue trasladado a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Mar del Plata, donde lo intervinieron quirúrgicamente y le realizaron nuevos estudios.