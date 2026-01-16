Imputaron al papá de Bastian por el accidente en Pinamar
Mientras el nene de 8 años permanece en estado crítico, la Justicia decidió imputar a su padre por "lesiones culposas agravadas".
Maximiliano, el papá de Bastian, fue imputado este viernes por "lesiones culposas agravadas", en el marco de la investigación por el accidente entre un UTV en el que viajaba el menor junto al mayor de edad, y una camioneta 4x4, en la zona de La Frontera de Pinamar.
El menor se encuentra internado en Mar del Plata, en estado crítico tras el siniestro que involucró una camioneta Volkswagen Amarok y dos UTV y que tuvo lugar el pasado lunes 12 de enero en la zona conocida como La Frontera.
En este marco, la Justicia decidió imputar a Maximiliano debido a que el menor no llevaba elementos de protección ni llevaba cinturón de seguridad al momento del accidente. La fiscalía lo acusó del delito de lesiones culposas agravadas, al igual que los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente
“Estoy pasando por el momento más feo de mi vida, mi hijo es lo más preciado que tengo”, dijo el hombre este viernes, mientras el menor de edad era sometido a una cuarta operación.
Cómo está Bastian
De acuerdo con el parte que se conoció este viernes, Bastian fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” . “Tiene múltiples fracturas en el cráneo”, habían adelantado.
"Esta cirugía, se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy. En la misma se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen", indicaron desde el hospital.
El menor se encuentra con pronostico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución.
El jueves fue trasladado a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Mar del Plata, donde lo intervinieron quirúrgicamente y le realizaron nuevos estudios.
