Alerta por fuertes tormentas para Buenos Aires y otras 9 provincias: qué dice el informe para este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un sábado complicado en varias zonas del país. Enterate los detalles y las recomendaciones del organismo.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) espera lluvias para la noche del sábado, lo cual ocasionará un marcado descenso en las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por fuertes tormentas para otros sectores de Buenos Aires y 9 provincias más.
En este sentido, el organismo detalló cómo se presentará el clima este sábado en diversas áreas del país y dejó algunas recomendaciones a tener en cuenta.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 9 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
