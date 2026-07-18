Argentina vs. España: qué dice la numerología acerca de la final de la Copa del Mundo 2026

Además, señaló que existen varios puntos en común entre las dos finales. Más allá de la coincidencia numérica, remarcó que buena parte del plantel que conquistó el título en Qatar volverá a disputar una definición mundialista, nuevamente con Lionel Messi como líder del equipo. Desde esa mirada, consideró que ambos procesos mantienen una continuidad simbólica.

En su análisis también hizo referencia al momento que atraviesa Argentina. Indicó que, de acuerdo con la numerología, el país transita un ciclo vinculado al denominado "número maestro 22", relacionado con grandes desafíos, constancia y esfuerzo, aunque también con la posibilidad de obtener recompensas cuando se sostiene el trabajo realizado.

De todos modos, aclaró que la numerología no permite anticipar quién será el campeón. Subrayó que se trata de una herramienta de interpretación simbólica y que el resultado de un partido depende de múltiples factores.