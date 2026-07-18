Argentina vs. España: qué dice la numerología acerca de la final de la Copa del Mundo 2026
Argentina busca su cuarta estrella en el MetLife de Nueva Jersey, donde choca este domingo ante el conjunto español. Los detalles en la nota.
La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 ya comenzó y, mientras Argentina y España ultiman detalles para definir al nuevo campeón del mundo, también crece el interés por las predicciones y las cábalas que rodean este tipo de encuentros.
El partido se disputa este domingo, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la Selección de Lionel Scaloni en busca del bicampeonato y España en busca de conquistar su segunda Copa del Mundo. En ese contexto, una numeróloga analizó la energía que envuelve la definición y aseguró que existen coincidencias con la histórica final de Qatar 2022, cuando la "Albiceleste" se consagró frente a Francia.
Qué dice la numerología con respecto a la final
Según explicó la especialista, tanto la final del Mundial de Qatar 2022, disputada el 18 de diciembre, como la definición de este domingo 19 de julio comparten una misma vibración dentro de la numerología: el número 9.
De acuerdo con esta interpretación, esa cifra simboliza el final de una etapa, la concreción de objetivos y la instancia en la que todo lo realizado hasta el momento se pone a prueba.
Lejos de asociarlo con un escenario negativo, sostuvo que ese "examen" representa la posibilidad de reflejar el crecimiento alcanzado. En ese sentido, afirmó que cuando existe preparación, compromiso y trabajo previo, la energía del momento tiende a favorecer un desenlace positivo.
Además, señaló que existen varios puntos en común entre las dos finales. Más allá de la coincidencia numérica, remarcó que buena parte del plantel que conquistó el título en Qatar volverá a disputar una definición mundialista, nuevamente con Lionel Messi como líder del equipo. Desde esa mirada, consideró que ambos procesos mantienen una continuidad simbólica.
En su análisis también hizo referencia al momento que atraviesa Argentina. Indicó que, de acuerdo con la numerología, el país transita un ciclo vinculado al denominado "número maestro 22", relacionado con grandes desafíos, constancia y esfuerzo, aunque también con la posibilidad de obtener recompensas cuando se sostiene el trabajo realizado.
De todos modos, aclaró que la numerología no permite anticipar quién será el campeón. Subrayó que se trata de una herramienta de interpretación simbólica y que el resultado de un partido depende de múltiples factores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario