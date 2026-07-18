La AFA suspendió todos los partidos del lunes 20 y martes 21 de julio: el motivo
Con motivo del regreso de la Selección Argentina al país, la Asociación Argentina de Fútbol resolvió suspender toda actividad para ambos días.
En la tarde de este sábado y en la previa a la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) resolvió suspender "los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio", de acuerdo a lo que indicaron en redes sociales.
Aunque algo obvia, la razón fue explicada en un breve tuit: "Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026".
Si bien no detallaron qué ocurrirá una vez que los dirigidos por Lionel Scaloni estén en el país, lo cierto es que se los espera con alegría, independientemente del resultado de la final de este domingo, que tendrá lugar desde las 16:00 (hora Argentina) en New Jersey.
Chiqui Tapia compartió el video del último asado de la Selección Argentina
A pocas horas de disputar la gran final del Mundial 2026 ante España, el clima de unión en la Selección Argentina se mantiene intacto. El presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, revolucionó las redes sociales al publicar imágenes exclusivas del tradicional encuentro gastronómico que unió a los futbolistas en una jornada llena de risas y mística.
Los gestos de los jugadores en la intimidad del plantel
En el emotivo video compartido por el dirigente se puede observar la calidez y el compañerismo que define al grupo en la antesala del partido más importante del año. Con Chiqui Tapia en la parrilla comandando el fuego y controlando los cortes de carne, las imágenes capturaron momentos muy distendidos:
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Lautaro Martínez y Giuliano Simeone se mostraron sumamente sonrientes, compartiendo bromas y cómplices ante la cámara.
Nico González y Alexis Mac Allister aportaron su habitual carisma, relajados y disfrutando de la música en un ambiente completamente familiero.
El arquero Emiliano Dibu Martínez lideró las risas con sus gestos característicos, transmitiendo total tranquilidad y confianza de cara al choque del domingo.
La T y la M musicalizó la intimidad de la Selección Argentina
Formaciones de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.
Datos de Selección Argentina vs. España
- Hora: 16.00.
- TV: TyC Sports.
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
- Estadio: New Jersey Stadium.
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