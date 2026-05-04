Polémica en el Cilindro: se conocieron los audios del VAR que anularon el gol de Huracán ante Racing

La Liga Profesional hizo pública la transcripción de la revisión que definió la jugada:

AVAR: Se metió.

AVAR: Hay que ver la posición.

VAR: Bien. Dame primero cámara baja. Quiero ver, uno menos, uno más.

AVAR: Está muy fina chicos, vamos a necesitar tiempo.

VAR: Vamos con ese hombro. El primero de la fila ¿Está bien? Y ahora quiero al que convierte.

AVAR: Y está muy fina, no sé...

VAR: ¿Ya tenés las líneas? ¿Las guardaste?

AVAR: Estamos terminando, un segundito por favor.

VAR: Lea, te habla Yamil. Cambio de decisión, fuera de juego.

La anulación del gol encendió los ánimos de los hinchas en el Cilindro, que durante el resto del cotejo mostraron su descontento con el rendimiento del equipo de Gustavo Costas, entonando cánticos de reclamo hacia los futbolistas.

Si bien el 0-0 representaba un riesgo latente porque una victoria de Huracán dejaba a Racing fuera de los playoffs, la combinación de este resultado con la igualdad entre Rosario Central y Tigre terminó favoreciendo a ambos, metiendo a la Academia y al Globo en los octavos de final del certamen. En la próxima instancia, Racing se medirá frente a Estudiantes de La Plata y Huracán enfrentará a Boca.