Vélez se impuso ante Central Córdoba y recuperó la punta de la Zona A del Torneo Apertura
El Fortín reaccionó a tiempo tras dos caídas consecutivas y logró aprovechar la fragilidad del Ferroviario para volver a lo más alto de la Zona A.
Vélez venció por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.
Aunque el resultado no fue holgado, sí resultó suficiente para el objetivo del Fortín: recuperar la punta de la Zona A. Ahora, se ubica primero con 25 puntos, mientras que el Ferroviario no levanta: se ubica décimotercero en la tabla de posiciones.
Vélez vs. Central Córdoba: resultado en vivo
Vélez vs. Central Córdoba: formaciones
Vélez vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 21.30.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Diego Ceballos.
- TV: TNT Sports Premium.
Así llegan ambos clubes a este duelo
El Fortín venía liderando su grupo, pero los resultados recientes encendieron algunas alarmas. En el torneo local acumula dos derrotas consecutivas: primero cayó 1-0 ante Lanús y luego protagonizó un partido vibrante que terminó 3-2 en favor de Gimnasia de Mendoza. Estos tropiezos lo relegaron al segundo lugar, aunque sigue dependiendo de sí mismo para volver a la cima. Una victoria le permitiría alcanzar los 25 puntos y recuperar el primer puesto, además de dejar prácticamente asegurado su lugar en los playoffs.
Más allá de este presente irregular en el Apertura, llega con un impulso positivo desde la Copa Argentina, donde logró avanzar tras eliminar a Deportivo Armenio. Ese resultado le permitió recuperar confianza y buscará trasladar ese envión al campeonato local. En cuanto al plantel, una buena noticia para el cuerpo técnico es la recuperación de Lucas Robertone, quien dejó atrás una distensión y vuelve a estar disponible para el encuentro.
Del otro lado, Central Córdoba atraviesa un panorama mucho más complicado. El equipo santiagueño se ubica en la decimotercera posición con apenas 12 unidades y arrastra dos derrotas contundentes que golpearon fuerte su confianza: un 5-0 ante Estudiantes en La Plata y un 3-1 como local frente a Newell’s. Estos resultados evidencian problemas tanto defensivos como anímicos, en un momento donde el margen de error es cada vez menor.
A pesar de las dificultades, el conjunto dirigido por Lucas Pusineri contará con la presencia de Alan Aguerre, quien finalmente será de la partida tras haber estado en duda por un derrame en la rodilla. En contrapartida, Juan Pablo Pignani no podrá jugar debido a una expulsión en el último encuentro, lo que representa una baja sensible en la estructura del equipo.
Con objetivos opuestos pero necesidades urgentes, el partido en Liniers aparece como una oportunidad clave. El local intentará imponer su jerarquía y volver a lo más alto, mientras que la visita buscará dar la sorpresa para cambiar el rumbo de una campaña que viene siendo cuesta arriba.
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