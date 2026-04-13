Vélez se impuso ante Central Córdoba y recuperó la punta de la Zona A del Torneo Apertura

Del otro lado, Central Córdoba atraviesa un panorama mucho más complicado. El equipo santiagueño se ubica en la decimotercera posición con apenas 12 unidades y arrastra dos derrotas contundentes que golpearon fuerte su confianza: un 5-0 ante Estudiantes en La Plata y un 3-1 como local frente a Newell’s. Estos resultados evidencian problemas tanto defensivos como anímicos, en un momento donde el margen de error es cada vez menor.

A pesar de las dificultades, el conjunto dirigido por Lucas Pusineri contará con la presencia de Alan Aguerre, quien finalmente será de la partida tras haber estado en duda por un derrame en la rodilla. En contrapartida, Juan Pablo Pignani no podrá jugar debido a una expulsión en el último encuentro, lo que representa una baja sensible en la estructura del equipo.

Con objetivos opuestos pero necesidades urgentes, el partido en Liniers aparece como una oportunidad clave. El local intentará imponer su jerarquía y volver a lo más alto, mientras que la visita buscará dar la sorpresa para cambiar el rumbo de una campaña que viene siendo cuesta arriba.