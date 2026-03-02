Vélez venció en La Plata a Estudiantes y se afianza como líder invicto
El conjunto de Guillermo Barros Schelotto se afianza con el liderazgo de la Zona A, y rompió con el invicto que llevaba el "Pincha".
Vélez Sarsfield venció 1-0 este lunes a Estudiantes de La Plata, en uno de los partidos más atractivos de la octava fecha del Torneo Apertura 2026, para quedar como único puntero del grupo.
El escenario fue el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi, donde ambos conjuntos llegaba como líderes e invictos en la Zona A, y buscaban estirar su buen momento y consolidarse como firmes candidatos al título.
Sin embargo, el equipo de Liniers se impuso 1-0 con el tanto de Florián Monzón, para quedarse con el liderazgo absoluto del grupo.
En el Pincha, el triunfo frente a Newell’s en Rosario marcó el inicio del ciclo de Alexander “Cacique” Medina con una señal positiva. Se cerró una puerta y se abrió otra en 1 y 57. El triunfo -de menos a más- contra Newell’s en Rosario supuso un inicio con el pie derecho para el Cacique, que tendrá el reto de ocupar el lugar de una institución como Eduardo Domínguez y de gestionar la valiosa herencia recibida.
Sin embargo, la derrota de este lunes marca el fin del invicto que atravesaba el flamante campeón defensor, que dejó pasar la chance de consolidarse como puntero.
Del otro lado, el Fortín llegaba con confianza y una racha que alimenta la ilusión en Liniers. La calle Derrota sigue sin conocerse. Sin goles pero con el reconocimiento de propios y extraños tras la igualdad ante Riestra, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen en Álvaro Montero una garantía y en un colectivo agresivo y vertical motivos para ilusionarse con estar en la pelea. Esa solidez defensiva y el dinamismo en ataque explican su posición de privilegio.
Estudiantes vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Andrés Merlos.
- TV: TNT Sports.
