Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Estudiantes
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026
Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, desde las 19:30, en el estadio Marcelo Bielsa, Newell's recibirá a Estudiantes de La Plata por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos atraviesan procesos de transición tras la salida de sus entrenadores y buscarán un triunfo que marque el inicio de una reconstrucción.
El presente rojinegro es delicado. La abrupta salida de la dupla Orsi-Gómez expuso un arranque de año que prolonga una etapa de inestabilidad futbolística en Rosario. Lucas Bernardi asumió de manera interina en un contexto complejo, atravesado además por el malestar de los hinchas tras la dura goleada sufrida frente a Banfield. Como si fuera poco, el clásico rosarino se aproxima y eleva la presión sobre un plantel que necesita resultados urgentes para recuperar confianza.
En La Plata, la conmoción fue distinta pero igualmente profunda. La inesperada partida de Eduardo Domínguez rumbo a Atlético Mineiro sorprendió a propios y extraños y obligó a una rápida reacción institucional. La elección recayó en Alexander “Cacique” Medina, quien asumió el desafío de continuar la senda ganadora del último campeón del fútbol argentino.
El Pincha pretende consolidar ese envión anímico en una plaza siempre exigente. nfrente tendrá a un Newell’s herido, que intentará hacer del contexto adverso un impulso para reaccionar. El duelo promete intensidad, clima caliente y necesidades compartidas.
Formaciones de Newell's vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026
- Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera, Walter Nuñez. DT: Lucas Bernardi.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Lucas Alario. DT: Alexander Medina.
Cómo ver en vivo Newell's vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
