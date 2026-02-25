Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Estudiantes

El presente rojinegro es delicado. La abrupta salida de la dupla Orsi-Gómez expuso un arranque de año que prolonga una etapa de inestabilidad futbolística en Rosario. Lucas Bernardi asumió de manera interina en un contexto complejo, atravesado además por el malestar de los hinchas tras la dura goleada sufrida frente a Banfield. Como si fuera poco, el clásico rosarino se aproxima y eleva la presión sobre un plantel que necesita resultados urgentes para recuperar confianza.