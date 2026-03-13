Napoli sigue de cerca a Exequiel Zeballos: analiza iniciar negociaciones con Boca

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde lo deportivo, Zeballos se consolidó como una de las piezas ofensivas más interesantes en los últimos tiempos. A lo largo de su carrera en el primer equipo acumula 130 partidos disputados en diferentes competencias, con un registro de 16 goles y 14 asistencias. Además, el delantero formó parte de planteles que lograron títulos importantes para la institución.

En su paso por el conjunto azul y oro, el atacante conquistó dos ediciones de la Copa de la Liga, además de una Liga Profesional y una Copa Argentina. Esos logros, sumados a su juventud y proyección, lo convierten en un jugador atractivo para equipos que buscan reforzarse con futbolistas de crecimiento.

Por ahora, el interés del Napoli aparece como una exploración inicial, pero la presencia de un intermediario en el país deja en claro que el club italiano está dispuesto a analizar seriamente la posibilidad de llevarse a una de las figuras emergentes del fútbol argentino.