Napoli sigue de cerca a Exequiel Zeballos: analiza iniciar negociaciones con Boca
En las últimas horas se conoció que un emisario del conjunto italiano ya se encuentra en Argentina para explorar un posible acuerdo por el extremo.
El mercado de pases europeo todavía parece lejano, pero algunos clubes ya comenzaron a moverse con anticipación para asegurarse a jóvenes promesas. En ese contexto, el Napoli puso su mirada en Exequiel "Changuito" Zeballos, uno de los futbolistas más desequilibrantes surgidos de las divisiones inferiores de Boca en los últimos años. Según trascendió en las últimas horas, la institución del sur de Italia activó gestiones preliminares para analizar la posibilidad de fichar al delantero argentino.
Distintos medios italianos informaron que la dirigencia napolitana pretende avanzar rápidamente para intentar encaminar una negociación con el club de La Ribera. Un intermediario vinculado al Napoli ya se encuentra en la Argentina con el objetivo de iniciar contactos directos con los dirigentes xeneizes. La idea sería dialogar cara a cara con la conducción que encabeza Juan Román Riquelme y conocer de primera mano las condiciones necesarias para concretar una eventual transferencia.
La presencia del emisario apunta a agilizar los tiempos y evaluar distintos escenarios para la operación. En el club italiano consideran que Zeballos reúne características que encajan con el estilo ofensivo que buscan potenciar, especialmente por su velocidad, capacidad de desequilibrio en el uno contra uno y proyección a futuro. Sin embargo, cualquier intento de negociación deberá pasar necesariamente por la institución.
El extremo santiagueño tiene contrato vigente con la institución hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que obliga a cualquier interesado a sentarse a negociar directamente con la dirigencia xeneize. Ese detalle coloca al club argentino en una posición fuerte al momento de fijar condiciones para una posible venta. En Italia entienden que la competencia por jóvenes talentos sudamericanos suele intensificarse rápidamente, por lo que no descartan avanzar en el corto plazo si las conversaciones iniciales resultan positivas.
Los números de Exequiel Zeballos en Boca
Desde lo deportivo, Zeballos se consolidó como una de las piezas ofensivas más interesantes en los últimos tiempos. A lo largo de su carrera en el primer equipo acumula 130 partidos disputados en diferentes competencias, con un registro de 16 goles y 14 asistencias. Además, el delantero formó parte de planteles que lograron títulos importantes para la institución.
En su paso por el conjunto azul y oro, el atacante conquistó dos ediciones de la Copa de la Liga, además de una Liga Profesional y una Copa Argentina. Esos logros, sumados a su juventud y proyección, lo convierten en un jugador atractivo para equipos que buscan reforzarse con futbolistas de crecimiento.
Por ahora, el interés del Napoli aparece como una exploración inicial, pero la presencia de un intermediario en el país deja en claro que el club italiano está dispuesto a analizar seriamente la posibilidad de llevarse a una de las figuras emergentes del fútbol argentino.
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