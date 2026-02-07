Vélez vs. Boca por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Fortín" de Guillermo Barros Schelotto recibe al "Xeneize" en un partido clave en Liniers, por el Grupo A del certamen.
En uno de los partidos más convocantes de la jornada, Vélez y Boca chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22,15 horas de Argentina en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Nazareno Arasa. Se podrá ver por TNT Sports.
El Xeneize llega a este compromiso en la cuarta posición del grupo tras vencer 2-0 a Newell's, aunque condicionado por una semana marcada por las bajas de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, ambos descartados por desgarros.
La nota positiva para el conjunto de la Ribera es el regreso de Miguel Merentiel, quien recuperó la titularidad tras superar su lesión en el sóleo, mientras que Edinson Cavani continuará preservado por su lumbalgia. Ante estas ausencias, el equipo presentará modificaciones obligadas: Milton Delgado ingresará por el mediocampista español y Kevin Zenón ocupará la vacante del "Chango", buscando solidez ante un rival que pelea en lo más alto.
Por su parte, Vélez arriba como uno de los líderes invictos de la Zona A con siete unidades, producto de sus victorias ante los equipos cordobeses y el reciente empate frente a Independiente. El "Fortín" sufrió un duro revés en la previa con la rotura de ligamentos de Jano Gordon, aunque el técnico Guillermo Barros Schelotto apostaría por mantener la estructura principal que viene sumando en el torneo.
El historial reciente añade una dosis extra de tensión: si bien Vélez atesora el recuerdo del agónico 4-3 en la última Copa Argentina, las estadísticas le son esquivas frente a Boca, habiendo logrado apenas una victoria en los últimos ocho enfrentamientos disputados en su estadio.
Formaciones de Vélez vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Datos de Vélez vs. Boca
- Hora: 22.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Estadio: José Amalfitani
