Exjugador campeón con Boca sufrió un infarto: cómo está ahora

omar perez infarto internado

Nacido el 29 de marzo de 1981 en Santiago del Estero, Omar Pérez inició su carrera futbolística profesional en Boca, en 2000, para convertirse con el tiempo en uno de los máximos ídolos de la historia de Independiente Santa Fe, al haber sido partícipe de nueve títulos oficiales, como la Copa Sudamericana 2015, la Copa Suruga Bank 2016 y tres ligas de Colombia.