Exjugador campeón con Boca sufrió un infarto: cómo está ahora
El exmediocampita sintió un fuerte dolor en el pecho y fue trasladado de urgencia a una clínica donde se le detectó la falla cardiovascular y se le realizó con éxito un stent.
Un excampeón con Boca a principios de este milenio sufrió un infarto y por estas horas se encuentra internado en un nosocomio de Colombia, donde está recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.
Se trata de Omar Sebastián Pérez, de 44 años, quien vive en Bogotá y es uno de los máximos ídolos del club colombiano Independiente Santa Fe, donde forjó una exitosa carrera futbolística tras iniciarse y salir campeón con la institución xeneize. Así lo confirmó su hijo, Federico Pérez, quien recientemente debutó en la Reserva de Boca.
Pérez sintió un fuerte dolor en el pecho y fue trasladado de urgencia a la Clínica Marly, donde se le detectó la falla cardiovascular y se le realizó con éxito un stent. Afortunadamente, el exmediocampista se encuentra estable y permanecerá bajo observación durante los próximos días, esperándose el alta.
Mediante sus redes sociales, el propio exjugador compartió una imagen en la habitación del centro médico y llevó tranquilidad a sus seguidores, al afirmar: “De esta también vamos a salir… Con dolor, pero mejorando cada hora. Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido, si no… Gracias por tantos mensajes”, concluyó.
Nacido el 29 de marzo de 1981 en Santiago del Estero, Omar Pérez inició su carrera futbolística profesional en Boca, en 2000, para convertirse con el tiempo en uno de los máximos ídolos de la historia de Independiente Santa Fe, al haber sido partícipe de nueve títulos oficiales, como la Copa Sudamericana 2015, la Copa Suruga Bank 2016 y tres ligas de Colombia.
Antes de ser transferido a Banfield en 2003 e iniciar al año siguiente una exitosa carrera en territorio colombiano, incluyendo un breve paso por el club mexicano Jaguares de Chiapas, formó parte del plantel xeneize que obtuvo el Torneo Apertura 2000, la Copa Libertadores y la Intercontinental.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario