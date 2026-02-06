Mala noticia para Vélez: Jano Gordon sufrió una grave lesión y es baja ante Boca
El equipo de Guillermo Barros Schelotto confirmó la baja de un jugador que venía de convertir en la última fecha.
Vélez y Boca se enfrentan este domingo 8 de febrero por la noche en Liniers. El Fortín y el Xeneize chocan por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Y pensando en ese duelo, en Boca se lamentan por lesiones musculares. Pero en Vélez también sufren una dura baja por la grave lesión de un jugador que se "rompio" y será operado.
"Jano Gordon sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha durante el ensayo matutino del jueves", informó Vélez en sus redes sociales, sobre la dura lesión que padece el defensor luego de lastimarse en un entrenamiento.
A raíz de este infortunio que se produjo, la operación de Gordon se dará en la próxima semana, y a partir de allí su recuperación le demandará un plazo estimado de entre seis y ocho meses. Luego, tendrá que ponerse a tono desde lo físico y lo futbolístico para volver a las canchas.
El defensor de 21 años, que tuvo su momento de gloria cuando convirtió un doblete ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Supercopa Argentina de 2025, viene de tener un fin de semana insólito. En el empate 1-1 ante Independiente, anotó un gol a favor y otro en contra con menos de un minuto de diferencia.
La posible formación de Vélez vs. Boca por el Torneo Apertura 2026
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada, Matías Pellegrini; Diego Valdés, Manuel Lanzini y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.
Así llegan los equipos
Vélez, dirigido por Barros Schelotto, viene de igualar 1-1 en la visita a Independiente y tiene puntos en la Zona A, igual que Lanús y Platense, aunque por diferencia de goles marcha en el 3º lugar. Con energía joven, apunta a seguir siendo animador del fútbol local.
Boca, con Claudio Ubeda de entrenador, llega tras imponerse 2-0 a Newell's de local y cuenta con seis unidades, una menos que su rival de este domingo. Viene de ser semifinalista del certamen anterior y quiere un triunfo para llegar a la cima.
