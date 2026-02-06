Mala noticia para Vélez: Jano Gordon sufrió una grave lesión y es baja ante Boca

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.

Así llegan los equipos

Vélez, dirigido por Barros Schelotto, viene de igualar 1-1 en la visita a Independiente y tiene puntos en la Zona A, igual que Lanús y Platense, aunque por diferencia de goles marcha en el 3º lugar. Con energía joven, apunta a seguir siendo animador del fútbol local.

Boca, con Claudio Ubeda de entrenador, llega tras imponerse 2-0 a Newell's de local y cuenta con seis unidades, una menos que su rival de este domingo. Viene de ser semifinalista del certamen anterior y quiere un triunfo para llegar a la cima.