Vélez vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Vélez recibirá este lunes desde las 21:30 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Liniers afronta un compromiso determinante, ya que llega obligado a sumar de a tres para recuperar el liderazgo de la Zona A, que quedó en manos de Estudiantes tras su reciente victoria. El contexto convierte al duelo en una prueba clave para medir la capacidad de reacción del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.