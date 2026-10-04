Vélez vs. Platense por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Fortín", con el objetivo de no perder terreno en la Tabla Anual, recibe a Platense, que viene de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.
Vélez y Platense juegan este lunes, desde las 19, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá como árbitro a Sebastián Zunino, mientras que Jorge Baliño estará en el VAR.
El conjunto de Guillermo Barros Schelotto llega en un gran momento en el campeonato: permanece invicto después de diez fechas, con cinco victorias y cinco empates, y suma 20 puntos, motivo por el cual una victoria ante su gente le permitirá quedar como único escolta de Instituto.
Además de intentar mantenerse entre los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura, Vélez afronta el tramo final del año con un objetivo central en la Tabla Anual. El "Fortín" suma 48 puntos y se encuentra en el tercer puesto, por detrás de Independiente Rivadavia y Boca, por lo que buscará sumar de a tres para seguir en la pelea por los primeros puestos de la clasificación a las copas internacionales de 2027.
Platense, en tanto, llega con una motivación especial después de conseguir una clasificación histórica en la Copa Argentina. El equipo dirigido por Martín Palermo derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata el jueves pasado, en los cuartos de final, y avanzó por primera vez a las semifinales del certamen, instancia en la que enfrentará a Atlético Tucumán.
En el Clausura, sin embargo, necesita recuperar terreno: suma 10 puntos en diez partidos y ocupa el 12° lugar de la Zona A. En su última presentación por el torneo, perdió 1-0 ante Newell's, por lo que buscará trasladar al campeonato el impulso de su histórica victoria copera y sumar ante un Vélez que llega invicto y pelea en los primeros puestos.
Formaciones de Vélez vs. Platense por el Torneo Clausura - Zona A
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Jorge Baliño.
- TV: TNT Sports.
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