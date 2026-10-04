Vélez vs. Platense por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Además de intentar mantenerse entre los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura, Vélez afronta el tramo final del año con un objetivo central en la Tabla Anual. El "Fortín" suma 48 puntos y se encuentra en el tercer puesto, por detrás de Independiente Rivadavia y Boca, por lo que buscará sumar de a tres para seguir en la pelea por los primeros puestos de la clasificación a las copas internacionales de 2027.