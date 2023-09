Crisis en Vélez: el duro mensaje del Gallego Méndez tras la derrota ante Huracán

Y agregó: “Con los cambios (tres en el entretiempo) buscamos agilizar el medio pero no cambió la dinámica porque nos hicieron el segundo gol y no pudimos reaccionar. No fue una buena noche, no hay nada para rescatar”.

Ante la dura situación que atraviesa el club de Liniers, con serio riesgo de descender, el Gallego Méndez se mostró confiado: “Hay tiempo para cambiar y lo tenemos que hacer ya. Tenemos que ganar de visitante y ahora la chance es contra Tigre”.

“Hoy no estuvimos en la cancha pero el responsable soy yo. Al fútbol hay que jugar de otra manera, como lo hicimos contra River. Tengo las fuerzas necesarias para lo que sea. Estoy donde quiero estar”, aclaró.

Y concluyó: “Estoy dolido pero mañana ya estaremos trabajando. Nos levantaremos como pasó después de la derrota contra Independiente y Gimnasia”.

