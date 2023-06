Vélez goleó a Deportivo Español y avanzó de ronda

Ahora Vélez deberá esperar al ganador de San Martín de San Juan y Aldosivi, mientras que en Liniers, la dirigencia sigue a la búsqueda de un entrenador, aunque no descartan que Bravo permanezca en el cargo.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Vélez: Gastón Gómez; Joaquín García, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Christian Ordóñez y Nicolás Garayalde; Elías Cabrera y Gianluca Prestianni; Abiel Osorio y Lucas Janson. DT: Marcelo Bravo y Flavio Espósito.

Deportivo Español: Maximiliano Díaz; Marcos Bale, Francisco Peralta Salinas, Lautaro Caride y Jorge Hernández; Santiago Yossini, Daian Vocos y Francisco Agost; Juan Carlos Albarez, Cristian Vázquez y Gabriel Da Conceição. DT: Juan Chumba.

Goles en el primer tiempo: 19m Prestianni (VS); 30m Brizuela (VS); 32m Cabrera (VS) y 37m Janson (VS).

Goles en el segundo tiempo: 4m Janson (VS) y 13m Yossini (DE)

Arbitro: Franco Acita.

Cancha: Centenario Ciudad de Quilmes.