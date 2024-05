Los futbolistas de Estudiantes y Vélez palpitaron la final de la Copa de la Liga

"Nosotros vamos a encarar este partido como si fuese el último de nuestras vidas. Para mí está final es especial porque en esta ciudad nació mi mamá y va a venir toda mi familia. Tenemos que pensar jugarlo con la mayor ilusión como lo juega la gente. Somos bendecidos de poder tener esta oportunidad, para ganar vamos a hacer lo mismo que haría toda la gente que está viniendo a vernos" agregó.

Embed ¿UNA FINAL JUSTA DEPORTIVAMENTE?



La conferencia de prensa de José Sosa y Valentín Gómez, horas previas al gran duelo entre Estudiantes y Vélez por la #CopaDeLaLiga.



#SportsCenter | #ESPNenStarPluspic.twitter.com/MXasN3vgWq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 4, 2024

Por su parte, Gómez expresó la emoción de estar en una final con el club que lo formó y en el cual debutó hace dos años: "Para mí es un sueño estar a un partido de salir campeón en el club que me dio todo. Estamos muy contentos de estar acá y más aún después de lo que vivimos el año pasado".

"No me va a alcanzar nada para devolverle a Velez todo lo que me dio. Que la gente deje lo que no tiene para venir es algo incondicional" agregó el defensor de 20 años que tiene 67 partidos disputados con la camiseta de Velez.

Además, ambos coincidieron en que la final en Santiago del Estero tiene que ser una fiesta para las dos hinchadas: "Ojalá que el partido de mañana sea una fiesta y que la gente de Estudiantes y de Vélez pueda disfrutar en las tribunas de una final como la que vamos a disputar".