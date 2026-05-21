La IA reveló cómo se vería la cancha de Vélez techada
Este proyecto impulsado por Gemini tiene un costo que ronda los 50 millones de dólares. Descubrí todos los detalles en la nota.
El estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield es uno de los estadios más emblemáticos de la Argentina. Inaugurado en 1951 y con capacidad para más de 40 mil espectadores, fue recinto de partidos históricos no solo del fútbol argentino, sino que también albergó partidos de Los Pumas y cientos de conciertos y eventos que reunieron a miles de espectadores.
En este contexto, la Inteligencia Artificial Gemini comenzó a imaginar una posible modernización del estadio, proyectando una versión completamente techada. Si bien el proyecto mantiene la identidad original del recinto, incorpora una estructura metálica que lo cubriría por completo, transformándolo en uno de los estadios más modernos de Sudamérica. Se estima que el costo de la obra rondaría los 50 millones de dólares.
Cómo sería la cancha de Vélez techada según la IA
El proyecto se plantea en tres etapas para poder ejecutar la obra sin afectar el uso del estadio. En una primera fase se reforzaría la base estructural mediante la colocación de pilares de acero en el perímetro exterior, especialmente detrás de las tribunas populares y en las esquinas, para sostener el nuevo peso de la cubierta.
Luego se avanzaría con la construcción de un anillo estructural superior que uniría todo el contorno del estadio, conectando las tribunas existentes y sirviendo como soporte principal del techo. Por último, se instalaría una cubierta central realizada con ETFE, un material liviano y transparente que permite el ingreso de luz natural al campo de juego.
En cuanto a los costos, se estima que una obra de estas características en Argentina requeriría entre 35 y 50 millones de dólares. La mayor parte del presupuesto se destinaría a la estructura metálica, seguida por el sistema de cubierta y, en menor medida, a la mano de obra especializada y la logística de construcción.
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