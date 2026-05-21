La IA reveló cómo se vería la cancha de Vélez techada

El estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield es uno de los estadios más emblemáticos de la Argentina. Inaugurado en 1951 y con capacidad para más de 40 mil espectadores, fue recinto de partidos históricos no solo del fútbol argentino, sino que también albergó partidos de Los Pumas y cientos de conciertos y eventos que reunieron a miles de espectadores.