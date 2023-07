Prestianni rompió el silencio luego de pedir irse de Vélez por la apretada de la barra

LA PALABRA DE PRESTIANNI LUEGO DE LOS INCIDENTES

Uno de los más afectados por dicho episodio fue la joya de 17 años Gianluca Prestianni, quien poco después del hecho pidió irse de la institución que lo vio nacer deportivamente. Además, contó detalles sobre lo sucedido y se mostró conmocionado y triste por la situación.

"Llegando después del partido con Huracán, estábamos en la Villa Olímpica para buscar los autos y cuándo salimos por una de las calles del predio nos cruzaron los autos todos los de la barra brava y nos golpearon", comenzó diciendo el juvenil. Y además agregó: "Últimamente los veíamos mucho por el predio y ahora que pasó esto no nos gustó nada a nosotros".

"Yo estaba solo en el auto y cuando salí no sabía que hacer porque pensé que nos querían robar. Después me di cuenta que eran los de la barra por los camperones azules y vi que estaban totalmente sacados. Quise hacer marcha atrás pero tuve miedo que después me corran con los autos. Bajé la ventanilla y ahí fue cuando me insultaron y me golpearon", cerró.

Prestianni, de apenas 17 años, aceptó como "una decisión difícil" que evaluará junto a su familia cuando fue consultado por su intención de salir de Vélez a partir de lo sucedido. "Estoy en el club desde los 4, hace 13 años y soy hincha de Vélez como toda mi familia. Muchas veces tuve posibilidades de irme pero nunca lo hice por respeto, pero cuando pasa algo así no sabés qué hacer", confesó.

"Tenemos miedo por si llegan a ir a las casas de los jugadores. Lo que pasó ayer fue una advertencia", consideró antes de contar la amenaza recibida por su compañeros Leonardo Jara: "Le dijeron que iban a pegarle 'dos tiros en las patas'".

LOS NÚMEROS DE PRESTIANNI EN VÉLEZ

24 PARTIDOS

2 GOLES

26 PASES CLAVES

59% DE REGATES COMPLETOS

52% DE DUELOS GANADOS

