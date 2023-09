Tensión en Vélez: el cruce entre los hinchas y el Gallego Méndez post derrota

gallego mendez

A través de las redes sociales, distintos grupos de hinchas se autoconvocaron a partir de las 17 para seguir buscando explicaciones luego de los reclamos que hicieron el mismo sábado por la noche y los insultaron.

Entonces, detrás de una reja, ante la cantidad de gritos y cuestionamientos durante la práctica, el Gallego, con un guardia de seguridad a su lado, pidió que no lo filmen y habló con los fanáticos, quienes le reclamaron que los que deberían dar la cara, en realidad, deberían ser los jugadores y no él. “Que hable el capitán, Gallego, no es culpa tuya esto. Se comieron seis técnicos, no quieren levantar la pierna”, reclamaron los hinchas.

“El que no tenga la cabeza en Vélez no va a jugar más”, dijo el entrenador, según el sitio Sábado Vélez.

Sebastián Gallego Mendez

La autocrítica de Méndez tras la derrota ante Huracán

Después de la derrota de Vélez ante Huracán por la sexta fecha de la Copa de la Liga, el entrenador del Fortín, Sebastián Méndez, hizo una autocrítica sin filtros y aseguró que el resultado lo dejó “recontra caliente” por la sensación de no haber competido ante un rival directo en la lucha por la permanencia en primera división.

“Duele muchísimo la derrota. No competimos nunca y eso es lo que más duele. Estoy recontra caliente”, admitió en la sala de conferencias del estadio Tomás Adolfo Ducó y agregó: “Tenemos que charlar porque no puede ser que cada vez que salimos del Amalfitani nos volvemos con una derrota”.

Con esta derrota, el conjunto de Liniers se mantuvo en la séptima posición de la Zona A con 9 unidades y quedó a tan solo 2 puntos de la zona de descenso.