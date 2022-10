Verónica Ojeda contra el mural de Maradona en Canning

"Esa imagen no está autorizada por los herederos por lo que nosotros no vamos a participar en ningún evento ni nada por el estilo porque nadie se acercó para preguntarnos", reveló la expareja del 10 en C5N. Y además agregó: "No puede utilizar la imagen más siendo un edificio comercial donde está lleno de oficinas y también hay locales comerciales".

Verónica Ojeda contra el mural de Canning: "No nos pidieron permiso para hacerlo".



LOS DETALLES DEL HOMENAJE A DIEGO MARADONA

El mural de Diego Maradona en Canning está casi finalizado. Es imponente y bellísimo. El autor de la obra es Maximiliano Bagnasco