Video: dueño de Botafogo tiró la medalla a la tribuna y le bajó el precio a la Recopa

El hincha que se quedó con el premio consuelo fue muy crítico del dueño de la institución: "A él no le importa nada Botafogo, solo le importa Lyon", disparó.

Uno de los principales focos de críticas es el manejo financiero del club: fue acusado de desviar alrededor de 55 millones de euros hacia el Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia, otro equipo de su propiedad, lo que generó indignación entre los fanáticos.

A esto se suma la falta de un entrenador estable, ya que afrontó la Recopa con un director técnico interino tras la salida de Artur Jorge a Al Rayyan de Qatar.

En medio de la controversia, Textor confirmó que Renato Paiva será el nuevo entrenador del equipo. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que no está dispuesto a ceder ante la presión de los hinchas: "No soy presidente de un club social, no necesito postularme a la reelección", sentenció.

Mientras tanto, en Botafogo crece el descontento por su manejo del club y el equipo sigue sin encontrar estabilidad.