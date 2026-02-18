Lionel Messi volvió a entrenarse tras su lesión y crecen las chances de jugar en la MLS

¿Llega Messi al debut de Inter Miami en la MLS?

El cuerpo técnico y el departamento médico seguirán de cerca la evolución del capitán argentino en los próximos días. La decisión pasará por evaluar su respuesta física en los entrenamientos y determinar si está en condiciones de sumar minutos. Inter Miami visitará a Los Ángeles FC el sábado a las 23.30, en el arranque oficial de la MLS. El conjunto estadounidense iniciará la defensa del título obtenido la temporada pasada y la presencia de Messi sería clave para ese objetivo.