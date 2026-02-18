El jefe de Alpine lanzó un fuerte pronóstico que ilusiona a Franco Colapinto: "La misma potencia..."
Flavio Briatore aseguró que Alpine será competitivo en la Fórmula 1 2026 y destacó el rendimiento de Franco Colapinto en la pretemporada.
Flavio Briatore, jefe de Alpine, se mostró optimista de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1 y aseguró que el equipo estará detrás de los cuatro mejores. Además, destacó el rendimiento de Franco Colapinto y anticipó una mejora clave del motor desde Melbourne.
En plena recta final de los tests de pretemporada en Barhéin, el jefe de Alpine dejó una declaración que encendió la ilusión en el entorno del piloto argentino. “Por lo que vemos, deberíamos estar detrás de los cuatro primeros“, afirmó el italiano al analizar el rendimiento del equipo.
El pronóstico llega a pocas semanas del inicio del campeonato 2026, que comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia. Para Franco Colapinto, que afronta una temporada clave en la Fórmula 1, el respaldo público de Briatore representa una señal de confianza en su proyección dentro de la escudería francesa.
Flavio Briatore destacó el motor y el nivel de Alpine en 2026
El dirigente explicó que, pese a algunas limitaciones actuales, el equipo espera dar un salto de calidad en la primera carrera del año. “Por ahora, tenemos algunas limitaciones de las que éramos conscientes. A partir de Melbourne, tendremos la misma potencia que Mercedes y McLaren", aseguró Briatore en diálogo con Sky Sports.
Además, remarcó que el impulsor todavía no alcanzó su techo de rendimiento. Según detalló, el pico llegará recién en Australia, lo que podría permitirle a Alpine acercarse al pelotón de punta y consolidarse como la quinta fuerza del campeonato.
El elogio a Franco Colapinto y la pelea en el campeonato
Briatore también se mostró conforme con la evolución del piloto argentino en esta etapa de preparación. “Estoy satisfecho con la forma en que Colapinto parece haber subido de marcha para la nueva temporada”, expresó.
Incluso se animó a proyectar el lugar que ocupará el equipo en la tabla: ”Estaremos delante de Williams y de todos los demás pilotos a partir del séptimo puesto. Este año no tendremos 20 coches a menos de un segundo; los cuatro mejores equipos estarán en cabeza y nosotros les seguiremos".
Desde este miércoles y hasta el viernes se desarrollan los últimos ensayos de pretemporada en Barhéin. Allí, Colapinto continúa sumando kilómetros con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut del 8 de marzo, en un calendario que promete una intensa lucha en la zona media de la Fórmula 1.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario