El jefe de Alpine lanzó un fuerte pronóstico que ilusiona a Franco Colapinto: "La misma potencia..."

El elogio a Franco Colapinto y la pelea en el campeonato

Briatore también se mostró conforme con la evolución del piloto argentino en esta etapa de preparación. “Estoy satisfecho con la forma en que Colapinto parece haber subido de marcha para la nueva temporada”, expresó.

Incluso se animó a proyectar el lugar que ocupará el equipo en la tabla: ”Estaremos delante de Williams y de todos los demás pilotos a partir del séptimo puesto. Este año no tendremos 20 coches a menos de un segundo; los cuatro mejores equipos estarán en cabeza y nosotros les seguiremos".

Desde este miércoles y hasta el viernes se desarrollan los últimos ensayos de pretemporada en Barhéin. Allí, Colapinto continúa sumando kilómetros con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut del 8 de marzo, en un calendario que promete una intensa lucha en la zona media de la Fórmula 1.