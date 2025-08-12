Video: Francisco Comesaña se descompuso en pleno partido y ganó el set igual en Cincinnati
El tenista marplatense vomitó, fue asistido rápidamente y volvió a la cancha para igualar el marcador en un duelo sofocante.
Francisco Comesaña (71°) vivió un momento de tensión en su partido de tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati frente a Reilly Opelka (73°). Con el marcador 4-3 a su favor en el segundo set, el argentino de 24 años sintió un fuerte malestar estomacal, se retiró hacia la zona de bancos llamando la atención de todos los presentes, vomitó y debió ser atendido lo más rápido posible por el equipo médico del torneo.
Bajo un calor agobiante, con 32° y sensación térmica de 35°, el marplatense frenó el juego sin siquiera hablar con el umpire, mientras una asistente le alcanzaba una bolsa para que pudiera recuperarse fuera de la vista de las cámaras. Según el relato de ESPN, el malestar habría sido producto de la combinación de las exigentes condiciones climáticas y el esfuerzo de los últimos games de un partido que venía teniendo mucha intensidad.
A pesar del susto que también se viralizó en las redes sociales, Comesaña volvió a la cancha y mantuvo un alto nivel de juego cómo lo venía haciendo. Tras haber perdido el primer set en el tiebreak 7-6 (4) ante un Opelka intratable con el saque (15 aces en esa manga), el argentino aprovechó un quiebre en el séptimo game para cerrar el parcial por 6-4 y forzar el tercero.
El “Tiburón” había tenido oportunidades para llevarse la primera manga, pero no logró concretarlas. En cambio, en el segundo parcial consiguió cuatro chances de quiebre y, ya recuperado físicamente, capitalizó una para igualar el partido. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Andrey Rublev y Alexei Popyrin, en la recta final hacia el US Open.
