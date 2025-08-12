Video: Francisco Comesaña se descompuso en pleno partido y ganó el set igual en Cincinnati

Bajo un calor agobiante, con 32° y sensación térmica de 35°, el marplatense frenó el juego sin siquiera hablar con el umpire, mientras una asistente le alcanzaba una bolsa para que pudiera recuperarse fuera de la vista de las cámaras. Según el relato de ESPN, el malestar habría sido producto de la combinación de las exigentes condiciones climáticas y el esfuerzo de los últimos games de un partido que venía teniendo mucha intensidad.