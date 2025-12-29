Viral: un hincha de Boca se tatuó un gigantesco retrato de Leandro Paredes en la pierna

El regreso de Leandro Paredes a Boca provocó un verdadero sacudón emocional en el mundo xeneize. La Bombonera colmada en su presentación y la mejora futbolística del equipo en el tramo final del año reforzaron su rol como líder y referente indiscutido dentro de un plantel que necesitaba levantar el nivel luego de algunos años sin poder dar el golpe.