Viral: un hincha de Boca se tatuó un gigantesco retrato de Leandro Paredes en la pierna
El regreso del campeón del mundo al Xeneize desató una ola de fanatismo y un hincha sorprendió con un tatuaje hiperrealista que se volvió viral.
El regreso de Leandro Paredes a Boca provocó un verdadero sacudón emocional en el mundo xeneize. La Bombonera colmada en su presentación y la mejora futbolística del equipo en el tramo final del año reforzaron su rol como líder y referente indiscutido dentro de un plantel que necesitaba levantar el nivel luego de algunos años sin poder dar el golpe.
Desde entonces, las muestras de afecto por parte de los hinchas se multiplicaron. Mensajes, banderas y agradecimientos se repitieron partido a partido, reflejando la ilusión que generó su decisión de volver al club que lo vio nacer y todo el esfuerzo que puso en la cancha desde su vuelta.
El tatuaje de Leandro Paredes que se volvió viral en redes sociales
Entre todas esas expresiones, una se destacó por encima del resto. Un hincha de Boca decidió tatuarse la cara de Leandro Paredes en la pierna y el resultado no tardó en hacerse viral. El trabajo fue realizado por el tatuador Eduardo Pintos, quien compartió el diseño en sus redes sociales.
El tatuaje sorprendió por su impactante realismo, especialmente en los rasgos faciales del mediocampista. El video del proceso y el resultado final se llenaron rápidamente de comentarios elogiando la calidad del diseño y animando a otros hinchas a tomar la misma decisión de esta persona que buscó devolverle algo de cariño al campeón del mundo.
El propio Paredes reaccionó a la publicación con varios emojis, dejando en evidencia su asombro y agradecimiento por el gesto que se replicó en distintas partes del país. Una muestra más del fuerte vínculo que el experimentado volante volvió a construir con los hinchas del Xeneize desde su regreso al club.
Así fue el proceso del tatuaje del hincha de Boca con la cara de Leandro Paredes
