Video: hinchas de Estudiantes tiraron fuegos artificiales en la concentración de Flamengo
En la previa de la revancha por la Copa Libertadores, simpatizantes pinchas lanzaron fuegos artificiales en el hotel donde se aloja el plantel brasileño.
La revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Durante la madrugada, un grupo de hinchas del Pincha se acercó al hotel donde se hospeda el equipo brasileño, en Hudson, y encendió fuegos artificiales para interrumpir el descanso del plantel.
El director deportivo de Flamengo, José Boto, compartió un video en Instagram que muestra cómo los simpatizantes irrumpieron en plena madrugada. El hecho ocurrió alrededor de la una de la mañana y también fue registrado en otras filmaciones desde las afueras del complejo.
El club brasileño había elegido hospedarse en un condominio cerrado a las afueras de La Plata, que cuenta con estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, la ubicación del hotel se filtró en redes sociales y los hinchas locales aprovecharon para realizar la pirotecnia que alteró la calma del plantel.
Seguridad reforzada en Hudson para la tranquilidad de Flamengo
Tras el episodio que se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó un fuerte enojo en la organización, se reforzaron los controles en los accesos al predio y se implementaron permisos especiales para el ingreso y salida de dirigentes, jugadores, periodistas y vehículos relacionados al encuentro para preservar con mayor tranquilidad cualquier cosa que pueda pasar hasta la hora del partido que se llevará adelante en UNO.
En lo futbolístico, Estudiantes de La Plata necesita al menos un gol para forzar los penales tras la derrota 2-1 en Brasil. En la ida, el conjunto argentino arrancó 2-0 abajo desde el vestuario, pero logró descontar en el segundo tiempo para mantener viva la ilusión de seguir con vida en la competencia. Además, el ganador de este cruce se enfrentará nada más y nada menos que ante Racing, que viene de eliminar a Vélez en los cuartos de final.
