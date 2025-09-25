Video: hinchas de Estudiantes tiraron fuegos artificiales en la concentración de Flamengo

En lo futbolístico, Estudiantes de La Plata necesita al menos un gol para forzar los penales tras la derrota 2-1 en Brasil. En la ida, el conjunto argentino arrancó 2-0 abajo desde el vestuario, pero logró descontar en el segundo tiempo para mantener viva la ilusión de seguir con vida en la competencia. Además, el ganador de este cruce se enfrentará nada más y nada menos que ante Racing, que viene de eliminar a Vélez en los cuartos de final.

Embed #EDLP Hinchas de Estudiantes comenzaron a vivir la previa del partido ante Flamengo por la #Libertadores



Fuegos artificiales y bombas de estruendo durante toda la madrugada en el Hotel Sheraton de GreenVille, donde se hospeda el Mengao pic.twitter.com/VjjqRUlCvt — Mateo González (@MateoGonzalez_8) September 25, 2025