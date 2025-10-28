Violencia en el fútbol de Chile: feroz enfrentamiento entre facciones de la barra de Colo Colo
El clásico del “Cacique” ante Deportes Limache quedó opacado por una violenta pelea en las tribunas del Estadio Nacional que dejó varios heridos y preocupa a las autoridades.
El fútbol chileno volvió a vivir un lamentable episodio de violencia. Durante el partido que Colo-Colo disputó ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, por la Chilean Premier League, dos grupos pertenecientes a la barra brava del “Cacique”, conocida como la Garra Blanca, protagonizaron un brutal enfrentamiento que derivó en corridas, golpes y hasta ataques con cuchillos y fierros.
El incidente ocurrió en plena tribuna popular baja, cuando un sector de los hinchas comenzó a agredirse sin que se conozcan todavía los motivos exactos del altercado. En cuestión de minutos, la pelea escaló hasta niveles alarmantes, con escenas de extrema violencia que obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad.
Varios testigos aseguraron que incluso se utilizaron muletas y otros objetos contundentes, generando pánico entre los espectadores presentes. Por ahora, las autoridades no confirmaron el número de heridos ni la gravedad de los incidentes, aunque medios locales reportaron que hubo varios simpatizantes con cortes y contusiones.
El caos se extendió hasta los pasillos del estadio y, según algunos relatos, pudo haberse prolongado a la salida del encuentro. El clima en torno a Colo-Colo no ayuda: el equipo atraviesa una crisis deportiva que lo tiene octavo en el torneo con 35 puntos, fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.
La frustración de la hinchada se hizo sentir con cánticos de protesta como “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón”, reflejando el descontento generalizado. El Ministerio de Seguridad y la dirigencia alba evalúan sanciones para los involucrados, en tanto la liga chilena analiza implementar nuevos protocolos de control en los estadios.
Este nuevo estallido de violencia vuelve a poner en jaque la seguridad en el fútbol chileno, que en los últimos años ha sido testigo de reiterados enfrentamientos entre facciones de barras, sin que las medidas aplicadas hasta el momento logren erradicar el problema de raíz.
