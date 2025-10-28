Violencia en el fútbol de Chile: feroz enfrentamiento entre facciones de la barra de Colo Colo

colo colo barrabrava 1

La frustración de la hinchada se hizo sentir con cánticos de protesta como “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón”, reflejando el descontento generalizado. El Ministerio de Seguridad y la dirigencia alba evalúan sanciones para los involucrados, en tanto la liga chilena analiza implementar nuevos protocolos de control en los estadios.

Este nuevo estallido de violencia vuelve a poner en jaque la seguridad en el fútbol chileno, que en los últimos años ha sido testigo de reiterados enfrentamientos entre facciones de barras, sin que las medidas aplicadas hasta el momento logren erradicar el problema de raíz.