Prestianni le respondió a México, Colombia y Chile tras la final del Sub-20: "Los dejamos afuera"

Por último, habló de su adaptación en Europa y del rol de los referentes argentinos en su nuevo club. “Compartir vestuario con Ángel (Di María) y Nico (Otamendi) me ayudó muchísimo. No me dejaron caer, porque al principio quería volver a Argentina. Ahora me siento preparado para todo lo que viene”, aseguró. El joven confirmó que este fin de semana volverá a jugar con Benfica ante Arouca, decidido a dejar atrás la frustración mundialista y enfocado en su crecimiento profesional.

