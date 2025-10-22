Prestianni le respondió a México, Colombia y Chile tras la final del Sub-20: "Los dejamos afuera"
El delantero del Benfica respondió a las burlas en redes sociales después de la derrota ante Marruecos y recordó que la Albiceleste eliminó a varios de los que ahora se ríen.
La derrota de la Selección Argentina Sub-20 ante Marruecos en la final del Mundial no solo generó tristeza en el plantel, sino también una ola de burlas en redes sociales. Hinchas de México, Chile y Colombia aprovecharon el resultado para provocar a los juveniles argentinos, en una continuidad de la rivalidad digital que se acentuó desde Qatar 2022.
Pero Gianluca Prestianni, una de las figuras del equipo dirigido por Diego Placente, no se quedó callado y salió a responder con contundencia. Invitado al programa Cambio de Frente, conducido por José Chatruc y Fabián Cubero, el delantero del Benfica dejó clara su postura sobre las cargadas: “No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera, y Chile ni siquiera clasificó a cuartos de final”.
Luego, agregó con firmeza: “Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Perdimos la final y nos quedamos callados, pero ellos hablan después. Nosotros nos la bancamos”.
Prestianni también se refirió a las publicaciones del chileno Arturo Vidal, quien celebró el título marroquí con ironía: “Gastarte en contestarle a Vidal… hay que dejarla pasar. Parecía que Chile había sido campeón; estaban más pendientes ellos que los marroquíes”, lanzó entre risas, dejando en claro que no piensa entrar en polémicas estériles.
El atacante de 18 años, que esta temporada se afianzó en Benfica, también analizó la final y lamentó las chances perdidas. “Si hacíamos el gol de Silvetti antes de que terminara el primer tiempo, hubiera sido otra historia. Tuvimos oportunidades, pero no las aprovechamos”, expresó. Según reveló, Placente intentó levantar al grupo en el entretiempo: “Nos dijo que siguiéramos jugando igual, que si marcábamos rápido uno, todo podía cambiar”.
Por último, habló de su adaptación en Europa y del rol de los referentes argentinos en su nuevo club. “Compartir vestuario con Ángel (Di María) y Nico (Otamendi) me ayudó muchísimo. No me dejaron caer, porque al principio quería volver a Argentina. Ahora me siento preparado para todo lo que viene”, aseguró. El joven confirmó que este fin de semana volverá a jugar con Benfica ante Arouca, decidido a dejar atrás la frustración mundialista y enfocado en su crecimiento profesional.
