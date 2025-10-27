Turismo en Chile: los pueblos ideales para visitar y descansar

Situado en la Región de Valparaíso, este sitio destaca por su litoral rocoso, sus senderos costeros y su atmósfera tranquila, lejos de los epicentros chilenos. Por este motivo, es perfecto para pasear y disfrutar de un entorno silencioso y sereno, ya sea acompañado por familia o amigos. Además, se puede llegar de diferentes maneras, ya sea vía terrestre o aérea.

