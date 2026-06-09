Violencia en la final de Colombia: hirieron a un comentarista tras la anulación de un gol
Juan José Peláez, exentrenador y actual analista televisivo, sufrió lesiones cuando un objeto impactó contra la cabina de transmisión tras una polémica decisión arbitral.
La consagración de Junior de Barranquilla como campeón del fútbol de Colombia terminó envuelta en un incidente que generó preocupación dentro y fuera de los estadios. Lo que debía ser una noche de celebración para el conjunto dirigido por Alfredo Arias se vio opacado por un hecho de violencia que tuvo como víctima a Juan José Peláez, histórico entrenador colombiano y actual comentarista de televisión.
El episodio ocurrió en el estadio Atanasio Girardot durante la final ante Atlético Nacional. La tensión aumentó luego de que el árbitro decidiera invalidar un gol convertido por Andrés Román para el conjunto local, una acción que provocó una fuerte reacción en algunos sectores de las tribunas. En medio de ese clima de malestar, un objeto impactó contra uno de los vidrios de la cabina donde trabajaba el equipo periodístico de Win Sports.
La rotura del cristal provocó heridas en una de las manos de Peláez, quien debió abandonar inmediatamente su puesto de trabajo para recibir asistencia médica. El extécnico, con pasos destacados por Atlético Nacional e Independiente Medellín, no pudo continuar con la transmisión y fue atendido por profesionales de salud presentes en el estadio. Horas más tarde, distintas fuentes confirmaron que se encontraba fuera de peligro y recuperándose en su domicilio.
Los espectadores que seguían el encuentro por televisión pudieron percibir el momento exacto del impacto, ya que el ruido generado por la rotura del vidrio quedó registrado durante la transmisión. La situación generó preocupación inmediata entre los periodistas presentes y despertó numerosas críticas por las condiciones de seguridad en un partido de semejante magnitud.
El comunicado de la cadena que transmitió la final de Colombia
Tras lo sucedido, la cadena Win Sports emitió un comunicado expresando su rechazo al ataque y respaldando a los trabajadores afectados: “Lamentamos profundamente lo sucedido y expresamos nuestra solidaridad con Juan José, a quien acompañaremos en su proceso de recuperación, así como con todos los profesionales que se vieron afectados por este lamentable episodio mientras cumplían con su labor de informar a millones de aficionados en todo el país", señaló la empresa.
El agresor de Juan José Peláez fue identificado por Atlético Nacional
Por su parte, Atlético Nacional informó que la persona responsable del hecho fue identificada y detenida por las autoridades: "La Policía tiene bajo captura a la persona que quebró el vidrio de la cabina 19, en donde se encontraba transmitiendo el equipo periodístico de Win Sports", comunicó la institución.
Además, agregó: "El capturado ya está a disposición de la Policía y va a ser judicializado por daño en bien ajeno y lesiones personales. El ex DT y periodista de Win, Juan José Peláez, resultó afectado levemente en el hecho y fue atendido por la Cruz Roja".
Junior de Barranquilla campeón colombiano 2026
En lo deportivo, Junior terminó celebrando una nueva estrella. El conjunto de Barranquilla hizo valer el contundente 3-0 conseguido en el partido de ida y, pese a la derrota parcial sufrida en la revancha, aseguró el título con un marcador global favorable de 3-1. Edwin Cardona anotó para Atlético Nacional, pero no alcanzó para revertir la serie.
Así, el equipo logró su duodécimo campeonato de liga y se consagró bicampeón bajo la conducción del entrenador uruguayo Alfredo Arias. La imagen final tuvo como protagonista a Teófilo Gutiérrez, quien ingresó en los minutos finales y luego levantó el trofeo a sus 41 años.
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