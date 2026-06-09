Violencia en la final de Colombia: hirieron a un comentarista tras la anulación de un gol

El agresor de Juan José Peláez fue identificado por Atlético Nacional

Por su parte, Atlético Nacional informó que la persona responsable del hecho fue identificada y detenida por las autoridades: "La Policía tiene bajo captura a la persona que quebró el vidrio de la cabina 19, en donde se encontraba transmitiendo el equipo periodístico de Win Sports", comunicó la institución.

Además, agregó: "El capturado ya está a disposición de la Policía y va a ser judicializado por daño en bien ajeno y lesiones personales. El ex DT y periodista de Win, Juan José Peláez, resultó afectado levemente en el hecho y fue atendido por la Cruz Roja".

junior campeon

Junior de Barranquilla campeón colombiano 2026

En lo deportivo, Junior terminó celebrando una nueva estrella. El conjunto de Barranquilla hizo valer el contundente 3-0 conseguido en el partido de ida y, pese a la derrota parcial sufrida en la revancha, aseguró el título con un marcador global favorable de 3-1. Edwin Cardona anotó para Atlético Nacional, pero no alcanzó para revertir la serie.

Así, el equipo logró su duodécimo campeonato de liga y se consagró bicampeón bajo la conducción del entrenador uruguayo Alfredo Arias. La imagen final tuvo como protagonista a Teófilo Gutiérrez, quien ingresó en los minutos finales y luego levantó el trofeo a sus 41 años.