Javier Milei participa de la asunción como presidente de Colombia del ultraderchista Abelardo de la Espriella

Además, Argentina y Ecuador suscribieron una batería de acuerdos bilaterales de cooperación en materia de ciberdefensa y Milei mantuvo un encuentro con representantes de distintas empresas automotrices argentinas radicadas en ese país, en el marco de la estrategia oficial para profundizar los vínculos con gobiernos de la región con la que mantienen una buena sintonía política en lo que desde Casa Rosada denomionan como la "ola azul" en el continente caracterizada por gobiernos de derecha o inluso de ultraderecha.