Javier Milei participa de la asunción como presidente de Colombia del ultraderchista Abelardo de la Espriella
Javier Milei mantendrá además una reunión bilateral con el mandatario colombiano y emprenderá su regreso a la Argentina en la madrugada de este sábado.
Tras su paso por Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa, Milei llegó a Colombia acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
La agenda oficial contempla además una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, seguida por una audiencia bilateral con De la Espriella antes del acto de juramentación del nuevo presidente colombiano.
Por la tarde, el mandatario argentino asistirá a la ceremonia oficial de toma de posesión en Cali. Una vez concluidas las actividades protocolares, la delegación argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires, con el vuelo presidencial previsto para la madrugada del sábado.
La visita a Colombia se produce luego del encuentro mantenido con Noboa en Quito, donde ambos gobiernos firmaron acuerdos de cooperación en materia económica, comercial, judicial y de defensa. Entre ellos se destacan un protocolo para el régimen automotor, un acuerdo de servicios aéreos, un tratado de extradición, un convenio sobre el uso pacífico de la energía nuclear y una declaración conjunta para combatir la pesca ilegal.
Además, Argentina y Ecuador suscribieron una batería de acuerdos bilaterales de cooperación en materia de ciberdefensa y Milei mantuvo un encuentro con representantes de distintas empresas automotrices argentinas radicadas en ese país, en el marco de la estrategia oficial para profundizar los vínculos con gobiernos de la región con la que mantienen una buena sintonía política en lo que desde Casa Rosada denomionan como la "ola azul" en el continente caracterizada por gobiernos de derecha o inluso de ultraderecha.
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