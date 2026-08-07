"¡Su Majestad!": el efusivo saludo de Javier Mileial rey Felipe VI de España en su visita a Colombia
Ambos jefes de Estado presenciaron la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, pero antes compartieron un encuentro individual.
El presidente Javier Milei presenció este viernes en Bogotá la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. La cita estuvo marcada por un ánimo festivo de parte del mandatario argentino, que mantuvo una reunión con su nuevo colega y hasta saludó al rey de España, Felipe VI, con la familiaridad de un conocido.
"¡Su Majestad!", se escucha exclamar a Javier Milei en un video compartido por el perfil de X Oficina del Presidente. "Somos los culpables de la espera", contestó el monarca, a lo que el mandatario argentino repuso: "Por favor, qué placer verlo. Qué gusto verlo".
Javier Milei viajó a Colombia acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quienes participaron del saludo con Felipe VI de España
"¿Qué tal, cómo estás?", de Karina Milei y Pablo Quirno antes de que empiece la música para el intercambio de saludos protocolares entre la comitiva argentina y la del Rey de España.
La jornada fue festiva para Javier Milei, quien encontró en las urnas de países como Perú y Colombia el apoyo a su modelo libertario que las calles frente al Congreso no le dieron el jueves de esta semana, entre marchas y represión mientras el Senado recortaba capítulos de la Ley de Propiedad Privada para lograr su aprobación.
"¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos Tigre!", saludó a viva voz el mandatario argentino estando ya a metros de Abelardo de la Espriella justo antes de la ceremonia de asunción.
Días atrás se mostró igualmente afable y a gusto en su viaje a Lima para presenciar la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, en un claro alineamiento de la región con el ideario de derecha.
Distinto es el caso de Brasil, mayor socio comercial de la Argentina en la región, que retiró a su embajador en Buenos Aires tras los insultos de Javier Milei al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva durante su participación de la campaña electoral de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
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