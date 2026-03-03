Viral: la Selección de fútbol femenino de Irán se negó a cantar el himno en señal de protesta
En un acto de valentía absoluta, las deportistas tuvieron este gesto en su debut en la Copa Asia Femenina 2026 en Australia. El clip ya da vuelta al mundo.
La Selección de fútbol femenino de Irán debutó este martes en la Copa Asia Femenina 2026, que se lleva a cabo en Australia, con un gesto que sorprendió al mundo: las futbolistas se negaron a cantar el himno en su primer partido ante Corea del Sur, en protesta a la escalada de violencia que se vive en Medio Oriente por estas horas.
El episodio ya recorre el mundo, con un breve clip que circula viralmente en redes sociales. Cabe señalar que este gesto ocurre apenas días después de que se confirmara la muerte del Líder Supremo de Irán, Ayatollah Alí Jameneí, en medio de un conflicto bélico sin precedentes tras ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos.
Al mantenerse en silencio, las jugadoras se alinearon con el descontento social masivo en su país, en una manera estratégica de decir que el himno actual no las representa y de solidarizarse con las luchas por las libertades individuales -especialmente de las mujeres- que vienen sacudiendo a Irán.
¿Este gesto puede tener consecuencias?
Hay que señalar que este acto de "rebeldía" con el Gobierno iraní puede tener consecuencias graves a las futbolistas al regresar a su país, pudiendo recibir desde sanciones deportivas hasta represalias personales por parte del régimen islámico.
Por supuesto, la entrenadora, Marziyeh Jafari, y las jugadoras evitaron hacer declaraciones políticas directas para protegerse en lo que fue la conferencia de prensa posterior al duelo. Cuando los periodistas intentaron preguntar sobre la situación en Teherán, los moderadores de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol) cortaron las preguntas, pidiendo que se hablara solo de fútbol.
Sin lugar a dudas, todas las miradas estarán puestas en si repiten el gesto el próximo jueves -en su duelo con Australia, la selección anfitriona-, lo que confirmaría que la postura del equipo es inamovible a pesar de las posibles presiones que reciban desde Teherán en estas horas.
