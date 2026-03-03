China respaldó a Irán en medio de la escalada bélica en Medio Oriente

Entre los destinos afectados aparece Qatar, uno de los principales polos turísticos y financieros de la zona, lo que refuerza la preocupación internacional por el desborde regional de la guerra.

Irán bombardeo refinería Ras Tanura

Con la decisión de China de tomar partido de manera explícita, el conflicto deja de ser únicamente un choque directo entre Estados Unidos, Israel e Irán y empieza a configurarse como una disputa geopolítica de mayor alcance, con consecuencias potenciales sobre la estabilidad de Medio Oriente, Europa y los mercados globales.

Ataque de Irán en Riad

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada con dos drones iraníes durante la madrugada en Riad, según confirmó el Ministerio de Defensa del país árabe. El episodio dejó un incendio limitado y daños materiales menores, sin heridos ni víctimas fatales.

El incidente ocurrió en el barrio diplomático de la capital saudí y fue confirmado oficialmente por las autoridades locales. Pese a las detonaciones reportadas por testigos y a las columnas de humo visibles en la zona, fuentes cercanas al caso indicaron a CNN que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.

Según reportes citados por Reuters y Axios, el episodio se inscribe en una ofensiva regional atribuida a Irán contra objetivos estratégicos en el Golfo, en represalia por los recientes bombardeos de Estados Unidos y Israel sobre territorio iraní.

Trump junto a Netanyahu

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en declaraciones a Newsnation: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.

Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que abandonen de inmediato 14 países y territorios de Medio Oriente por "graves riesgos" para su seguridad, tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.