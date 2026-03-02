Bombardearon la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita
La escalada bélica en Medio Oriente sumó este lunes un nuevo capítulo por un ataque de drones a la sede diplomática de Riad, presuntamente por Irán.
Un nuevo episodio de extrema tensión sacude el tablero geopolítico en Medio Oriente, a partir del bombardeo, este lunes, de la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, según reportaron medios internacionales.
La cadena CNN informó este lunes 2 de marzo que la sede diplomática ubicada en Riad fue blanco de un ataque con drones, en un hecho que amenaza con profundizar la escalada bélica en la región.
Según fuentes cercanas al caso citadas por la cadena estadounidense, el ataque fue ejecutado por dos drones que habrían sido interceptados o habrían impactado cerca de la sede diplomática. Hasta el momento, el reporte indica que no hubo heridos ni víctimas fatales, aunque el carácter del ataque —presuntamente vinculado a milicias alineadas con Irán— pone en jaque la seguridad en la zona.
Pese a la gravedad del incidente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no ha emitido un comunicado oficial para confirmar los daños materiales o las represalias que podrían derivarse de este evento. Este ataque ocurre en un momento internacional marcado por la inestabilidad total en la región, luego de los recientes intercambios militares entre las fuerzas estadounidenses, israelíes e iraníes.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario