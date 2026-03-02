Bombardearon la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

Pese a la gravedad del incidente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no ha emitido un comunicado oficial para confirmar los daños materiales o las represalias que podrían derivarse de este evento. Este ataque ocurre en un momento internacional marcado por la inestabilidad total en la región, luego de los recientes intercambios militares entre las fuerzas estadounidenses, israelíes e iraníes.