Se mantiene el paro del fútbol argentino: cuándo se jugaría la Fecha 9 del Torneo Apertura

El Comité de la Liga Profesional se reunió este martes desde las 13 en el predio Lionel Messi de Ezeiza con la presencia de los 30 representantes de los clubes de Primera División. Allí se resolvió ratificar la medida de fuerza, pese a que en las horas previas existía la posibilidad de dar marcha atrás. Además de cuestiones vinculadas a la economía de los clubes y aspectos organizativos de la temporada 2026, el eje central del encuentro fue la continuidad del paro para la Fecha 9 del Torneo Apertura y su impacto en las demás categorías del ascenso.