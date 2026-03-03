Se mantiene el paro del fútbol argentino: cuándo se jugaría la Fecha 9 del Torneo Apertura
La Liga Profesional ratificó el paro del fútbol para la Fecha 9 del Torneo Apertura. La jornada pendiente podría jugarse el primer fin de semana de mayo.
La Liga Profesional confirmó que se mantiene el paro del fútbol argentino y la Fecha 9 del Torneo Apertura no se disputará este fin de semana. En una reunión en Ezeiza, los dirigentes analizaron alternativas y el primer fin de semana de de mayo surge como la fecha más probable.
El Comité de la Liga Profesional se reunió este martes desde las 13 en el predio Lionel Messi de Ezeiza con la presencia de los 30 representantes de los clubes de Primera División. Allí se resolvió ratificar la medida de fuerza, pese a que en las horas previas existía la posibilidad de dar marcha atrás. Además de cuestiones vinculadas a la economía de los clubes y aspectos organizativos de la temporada 2026, el eje central del encuentro fue la continuidad del paro para la Fecha 9 del Torneo Apertura y su impacto en las demás categorías del ascenso.
Fecha 9 del Torneo Apertura: cuándo podría jugarse
Durante la reunión dirigencial se analizaron distintas alternativas para reprogramar la jornada pendiente. Las fechas que se pusieron sobre la mesa fueron el 18 de marzo, el 22 de abril y el 13 de mayo. Sin embargo, la opción que tomó mayor fuerza es la del 13 de mayo, que aparece como la tentativa para completar la novena fecha del campeonato.
El conflicto se originó luego de una denuncia presentada por ARCA, que investiga una presunta omisión en el pago de tributos y retenciones previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto que superaría los 19 mil millones de pesos. Frente a esa situación, el pasado 23 de febrero los dirigentes resolvieron suspender toda la actividad deportiva entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, incluyendo la fecha 9 del Liga Profesional de Fútbol (LPF) y las restantes categorías.
Puertas adentro, la conducción que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia interpretó la acusación como un ataque político del Gobierno de Javier Milei. La causa judicial avanzó y varios dirigentes fueron citados a declarar ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, entre ellos el propio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y otros miembros relevantes de la estructura dirigencial.
