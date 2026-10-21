Vuelos a Barranquilla: cuánto cuesta viajar para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana
Los hinchas del Xeneize que quieran acompañar al equipo el sábado 21 de noviembre de 2026 ya pueden comparar alternativas aéreas para viajar desde Buenos Aires
Los hinchas de Boca que planeen viajar a Colombia para la final de la Copa Sudamericana 2026 deberán organizar el traslado con anticipación. El partido se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y, para las fechas previstas, las opciones comerciales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza incluyen conexiones en otros países o ciudades colombianas.
Según las alternativas de Google Vuelos compartidas para un adulto, con salida el viernes 20 de noviembre y regreso el domingo 22, los precios varían según la aerolínea, las escalas y la duración del recorrido.
¿Cuánto cuestan los pasajes de ida y vuelta a Barranquilla?
LATAM Airlines
Desde $3.054.237
Ida y vuelta por persona
-
Salida: viernes 20, a las 19.35.
Llegada: sábado por la mañana o al mediodía, según la conexión.
Dos escalas y entre 17 h 10 min y 18 h 55 min de viaje.
Avianca
$4.315.026
Ida y vuelta por persona
-
Salida: viernes 20, a las 16.50.
Llegada: sábado 21, a las 6.30.
Una escala en Bogotá y 15 h 40 min de viaje.
JetSMART
$4.831.419
Ida y vuelta por persona
-
Salida: viernes 20, a las 2.40.
Llegada: el mismo viernes, a las 15.49.
Una escala en Medellín y 15 h 9 min de viaje.
Los valores corresponden a las tarifas informadas en la búsqueda compartida y pueden cambiar según la disponibilidad, las condiciones del pasaje y el momento de la compra. No incluyen necesariamente equipaje adicional ni otros cargos.
¿Cuánto cuestan los vuelos directos?
Para quienes priorizan viajar sin escalas, Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes desde Buenos Aires a Barranquilla para las fechas de la final. Los precios informados son los siguientes:
- Ida, viernes 20 de noviembre: desde $3.694.524.
- Vuelta, domingo 22 de noviembre: desde $3.623.928.
- Total ida y vuelta: $7.318.452.
¿Cómo viajar a Barranquilla y llegar a tiempo a la final?
La duración del vuelo y el horario de llegada son dos factores centrales para los simpatizantes que quieran estar en el estadio el sábado. La alternativa de JetSMART permite llegar el viernes por la tarde, mientras que los itinerarios de LATAM y Avianca contemplan arribos durante la mañana o el mediodía del día del partido.
Antes de comprar, conviene verificar el horario exacto del encuentro, los tiempos de conexión y las condiciones para cambiar o cancelar el pasaje. Una demora o una conexión perdida podría complicar la llegada al estadio.
Cartagena, una alternativa para abaratar o ampliar opciones
Otra posibilidad es volar al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena y completar el recorrido por tierra hasta Barranquilla. La distancia entre ambas ciudades permite organizar un traslado en micro, vehículo contratado o servicio privado, aunque es fundamental confirmar los tiempos reales y dejar un margen suficiente antes del partido.
También se pueden consultar paquetes turísticos especiales para eventos deportivos, que en algunos casos incluyen vuelos chárter, alojamiento, traslados y entradas. La disponibilidad y las condiciones deben confirmarse directamente con agencias habilitadas o canales oficiales.
¿Cuánto dinero necesita un hincha de Boca para viajar?
Con los precios disponibles, el presupuesto mínimo para el vuelo de ida y vuelta supera los tres millones de pesos por persona. A ese monto hay que sumarle alojamiento, comidas, traslados internos y cualquier gasto adicional durante la estadía en Colombia.
La entrada al partido tampoco debe darse por incluida en el precio aéreo. Para evitar sorpresas, lo más recomendable es comparar el costo total del viaje y confirmar cada servicio antes de reservar.
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