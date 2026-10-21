El historial de Boca jugando en Barranquilla que ilusiona antes de la final de la Sudamericana

La revancha se disputó en La Bombonera, donde Boca se impuso con contundencia por 4-0 y consiguió la clasificación a la siguiente ronda. De esa manera, volvió a salir airoso de una eliminatoria que había comenzado en Barranquilla, aunque esta vez sin conseguir la victoria en territorio colombiano.

La última visita fue en la Libertadores 2018

El antecedente más reciente de Boca en el estadio Metropolitano se remonta a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. El encuentro frente a Junior terminó igualado 1-1. Luis Ruiz marcó para el equipo colombiano, mientras que su gol en contra permitió que Boca alcanzara el empate.

Además, Agustín Rossi tuvo una intervención importante al detener un penal durante el partido. Aquel resultado completó una estadística favorable para el club argentino en el escenario donde volverá a jugar por un título internacional.

El Metropolitano, escenario de una nueva final

La final de la Copa Sudamericana será una oportunidad diferente: por primera vez en estos antecedentes, disputará en Barranquilla un encuentro decisivo por un título de esta competición. El rival saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, con el conjunto brasileño en ventaja tras ganar 3-0 en la ida.

El historial sin derrotas en el Metropolitano representa un antecedente alentador, aunque la final tendrá sus propias exigencias. El club de la Ribera buscará aprovechar la confianza obtenida tras eliminar a Vasco y convertir esos buenos recuerdos en una nueva conquista continental.