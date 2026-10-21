El historial de Boca jugando en Barranquilla que ilusiona antes de la final de la Sudamericana
El Xeneize jugará ante su próximo rival en el estadio Metropolitano el 21 de noviembre. Tuvo tres visitas anteriores al escenario colombiano por la Copa Libertadores.
Boca ya tiene la mira puesta en la final de la Copa Sudamericana 2026. Después de eliminar a Vasco da Gama con un triunfo por 3-1 en el Maracaná, el equipo argentino viajará a Barranquilla para disputar el partido decisivo el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
El escenario colombiano trae recuerdos favorables para el conjunto de la Ribera. A lo largo de su historia, la institución que viste de azul y amarillo disputó tres encuentros en ese estadio, todos por la Copa Libertadores, y nunca sufrió una derrota. El registro incluye una victoria y dos empates frente a Junior, el equipo local.
La victoria de Boca en Barranquilla durante 2001
La primera visita xeneize al Metropolitano se produjo el 10 de mayo de 2001, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Aquel equipo dirigido por Carlos Bianchi se impuso por 3-2 ante Junior, con una actuación destacada de Marcelo Delgado, autor de dos goles, y Juan Román Riquelme, quien también aportó su conquista.
Boca terminaría coronándose campeón de aquella edición del certamen continental, un recuerdo que permanece entre las grandes campañas internacionales de la institución. El triunfo en Colombia fue un paso importante dentro de una serie que el conjunto argentino logró encaminar en su búsqueda de una nueva consagración.
El empate de 2005 y otra serie favorable
Cuatro años después, Boca regresó al mismo escenario para disputar nuevamente la ida de los octavos de final de la Libertadores, otra vez frente a Junior. En aquella oportunidad, el partido terminó 3-3. Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Rolando Schiavi, Rodrigo Palacio y Marcelo Delgado.
La revancha se disputó en La Bombonera, donde Boca se impuso con contundencia por 4-0 y consiguió la clasificación a la siguiente ronda. De esa manera, volvió a salir airoso de una eliminatoria que había comenzado en Barranquilla, aunque esta vez sin conseguir la victoria en territorio colombiano.
La última visita fue en la Libertadores 2018
El antecedente más reciente de Boca en el estadio Metropolitano se remonta a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018. El encuentro frente a Junior terminó igualado 1-1. Luis Ruiz marcó para el equipo colombiano, mientras que su gol en contra permitió que Boca alcanzara el empate.
Además, Agustín Rossi tuvo una intervención importante al detener un penal durante el partido. Aquel resultado completó una estadística favorable para el club argentino en el escenario donde volverá a jugar por un título internacional.
El Metropolitano, escenario de una nueva final
La final de la Copa Sudamericana será una oportunidad diferente: por primera vez en estos antecedentes, disputará en Barranquilla un encuentro decisivo por un título de esta competición. El rival saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, con el conjunto brasileño en ventaja tras ganar 3-0 en la ida.
El historial sin derrotas en el Metropolitano representa un antecedente alentador, aunque la final tendrá sus propias exigencias. El club de la Ribera buscará aprovechar la confianza obtenida tras eliminar a Vasco y convertir esos buenos recuerdos en una nueva conquista continental.
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