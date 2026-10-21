El DT de Vasco da Gama se rindió ante la hazaña de Boca: "Tenemos que felicitar al rival"

El respaldo de Pedro Emanuel a Léo Jardim tras el gol de Paredes

Uno de los momentos más importantes de la conferencia llegó cuando el entrenador se refirió al error de Léo Jardim en la jugada que terminó con el tanto de Leandro Paredes. Lejos de responsabilizarlo públicamente, Emanuel defendió al arquero y confirmó que continuará como titular. "Recibimos un gol en el minuto 88, donde Léo pudo haber hecho más. Estamos aquí para apoyarlo. Nos ha salvado muchas veces", sostuvo.

Luego fue todavía más contundente: "No voy a abandonar a Léo, y digo que él es quien jugará el sábado". El DT recordó que el guardameta es uno de los referentes del plantel y remarcó la importancia de acompañarlo después de una equivocación. Además, aseguró que otros futbolistas también cometieron errores durante el partido y que el grupo deberá trabajar para superarlos.

Leandro Paredes marcó el gol agónico de Boca para clasificar a la final de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo sobre Leandro Paredes?

Emanuel también reconoció la influencia del mediocampista argentino en el funcionamiento de Boca y explicó por qué su presencia representa una dificultad para los rivales. "Boca quiere más la pelota cuando Paredes está dentro, y en el único momento en que liberamos a Paredes, marcó el gol que decidió una semifinal", afirmó.

Pese a la eliminación, el entrenador descartó que el ciclo del equipo esté terminado y llamó a capitalizar lo conseguido durante la competencia. "Nadie está al final de un ciclo", aseguró, convencido de que Vasco debe continuar su camino después de una campaña que, según sus propias palabras, recuperó la ilusión de los hinchas.