El DT de Vasco da Gama se rindió ante la hazaña de Boca: "Tenemos que felicitar al rival"
El entrenador portugués lamentó la derrota, respaldó a su arquero tras el error que derivó en el gol decisivo y aseguró que el equipo debe aprender de lo ocurrido.
Vasco da Gama quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 tras perder 3-1 ante Boca en el Maracaná, pero Pedro Emanuel rescató el crecimiento de su equipo durante el torneo. El entrenador portugués recordó que, cuando asumió hace tres meses, la competencia parecía prácticamente descartada para el conjunto brasileño, que volvió a disputar una instancia internacional de esta magnitud después de 15 años.
"Hoy nos enfrentamos a Boca, un equipo que ha ganado muchos campeonatos internacionales en Sudamérica. El hecho de haber ganado en La Bombonera no significaba nada. Llegábamos a este partido con enormes expectativas, y entiendo a los hinchas, porque nos dejamos llevar por ese espíritu. Esperábamos volver a una final", expresó en conferencia de prensa.
El director técnico también destacó el recorrido de sus dirigidos en el certamen: "De esta competición me llevo una conclusión: cuando llegamos hace tres meses, esta competición estaba desacreditada, descartada. Y hoy este equipo ha demostrado algo que debería enorgullecer a nuestros hinchas, a nuestro club y, sobre todo, a mí".
Las fallas que le permitieron avanzar a Boca
Emanuel reconoció que los errores defensivos condicionaron el desarrollo del encuentro, especialmente durante la primera mitad, cuando el Xeneize encontró espacios para lastimar. "Recibimos un gol a los dos minutos, fruto de errores individuales, algo propio del fútbol. Por eso este partido es tan interesante, porque está lleno de errores. Sé que en la primera parte fuimos nosotros quienes más fallamos, y nos lo penalizaron. Boca no jugó un partido extraordinario, pero aprovechó nuestros fallos técnicos, nuestros despistes", analizó.
También explicó que el gol tempranero alteró los planes de Vasco y lamentó las oportunidades desperdiciadas. Sin embargo, consideró que su equipo reaccionó en el complemento y tuvo posibilidades de acercarse en el marcador. "Es difícil de aceptar, pero perdimos y tenemos que felicitar al rival, que supo aprovechar lo que nosotros no pudimos, que fueron las oportunidades", reconoció.
El respaldo de Pedro Emanuel a Léo Jardim tras el gol de Paredes
Uno de los momentos más importantes de la conferencia llegó cuando el entrenador se refirió al error de Léo Jardim en la jugada que terminó con el tanto de Leandro Paredes. Lejos de responsabilizarlo públicamente, Emanuel defendió al arquero y confirmó que continuará como titular. "Recibimos un gol en el minuto 88, donde Léo pudo haber hecho más. Estamos aquí para apoyarlo. Nos ha salvado muchas veces", sostuvo.
Luego fue todavía más contundente: "No voy a abandonar a Léo, y digo que él es quien jugará el sábado". El DT recordó que el guardameta es uno de los referentes del plantel y remarcó la importancia de acompañarlo después de una equivocación. Además, aseguró que otros futbolistas también cometieron errores durante el partido y que el grupo deberá trabajar para superarlos.
¿Qué dijo sobre Leandro Paredes?
Emanuel también reconoció la influencia del mediocampista argentino en el funcionamiento de Boca y explicó por qué su presencia representa una dificultad para los rivales. "Boca quiere más la pelota cuando Paredes está dentro, y en el único momento en que liberamos a Paredes, marcó el gol que decidió una semifinal", afirmó.
Pese a la eliminación, el entrenador descartó que el ciclo del equipo esté terminado y llamó a capitalizar lo conseguido durante la competencia. "Nadie está al final de un ciclo", aseguró, convencido de que Vasco debe continuar su camino después de una campaña que, según sus propias palabras, recuperó la ilusión de los hinchas.
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