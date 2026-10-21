Daniel Osvaldo alentó a Boca desde el hospital: el gesto especial para un jugador
El exdelantero compartió imágenes mientras el Xeneize conseguía el pase a la final de la Copa Sudamericana. Se lo vio con la camiseta suplente de Leandro Paredes.
Daniel Osvaldo volvió a mostrar su pasión por Boca desde la habitación del hospital donde permanece internado. El exfutbolista siguió la clasificación del equipo a la final de la Copa Sudamericana 2026 y compartió imágenes en sus redes sociales durante una noche especial para los hinchas xeneizes.
En una de las fotografías, el exgoleador apareció con la camiseta suplente del club, que lleva el nombre y el número de Leandro Paredes. En la imagen también se pudo observar que tenía colocado en uno de sus brazos un tensiómetro, utilizado para controlar la presión arterial, una señal de que continúa bajo atención médica.
La publicación reflejó su acompañamiento al equipo en medio de su recuperación, mientras Boca celebraba el pase a la definición del torneo continental.
El mensaje de Daniel Osvaldo para Diego Maradona
El exdelantero también publicó otra imagen en la que mostró el escudo de Boca junto a un pequeño muñeco de Diego Armando Maradona. La foto estuvo acompañada por una frase breve y cargada de simbolismo: "Gracias D10s".
La referencia al ídolo argentino, identificado históricamente con el Xeneize, se sumó a los festejos por la clasificación y dejó en evidencia el vínculo de Osvaldo con el club y con una de sus máximas figuras.
¿Cómo sigue la recuperación de Osvaldo?
El exjugador atraviesa un delicado proceso de recuperación luego de haber sido internado por una grave infección pulmonar. Según la información difundida previamente, el cuadro estuvo relacionado con una infección originada en una caries mal tratada y requirió intervenciones quirúrgicas.
Las imágenes compartidas desde el hospital permitieron ver que continúa bajo seguimiento médico. Sin embargo, las fotografías por sí solas no permiten establecer su estado clínico actual ni determinar cuándo recibirá el alta.
Mientras avanza su recuperación, Osvaldo encontró un motivo para acompañar a Boca a la distancia y celebrar una clasificación que despertó la ilusión de los hinchas.
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