Daniel Osvaldo alentó a Boca desde el hospital: el gesto especial para un jugador

¿Cómo sigue la recuperación de Osvaldo?

El exjugador atraviesa un delicado proceso de recuperación luego de haber sido internado por una grave infección pulmonar. Según la información difundida previamente, el cuadro estuvo relacionado con una infección originada en una caries mal tratada y requirió intervenciones quirúrgicas.

Las imágenes compartidas desde el hospital permitieron ver que continúa bajo seguimiento médico. Sin embargo, las fotografías por sí solas no permiten establecer su estado clínico actual ni determinar cuándo recibirá el alta.

Mientras avanza su recuperación, Osvaldo encontró un motivo para acompañar a Boca a la distancia y celebrar una clasificación que despertó la ilusión de los hinchas.