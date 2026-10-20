Filas de más de diez cuadras en Ezeiza para conseguir uno de los 40 puestos de un supermercado

La empresa confirmó que la nueva sucursal abrirá sus puertas en noviembre y que los 40 puestos disponibles corresponden a distintas áreas necesarias para su funcionamiento.

Crisis del empleo formal en la era Milei

Desde la asunción la administración libertaria, el trabajo registrado perdió 341.396 puestos de trabajo y se redujo en 28.262 la cantidad de empleadores, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El relevamiento, publicado en julio de 2026, comprende el período entre noviembre de 2023 y abril de 2026 y da cuenta del retroceso del empleo formal en ese lapso.