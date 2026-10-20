Filas de más de diez cuadras en Ezeiza para conseguir uno de los 40 puestos de un supermercado
La cantidad de aspirantes fue tal que la empresa debió adelantar el horario de atención previsto para recibirlos.
Cientos de personas hicieron filas de más de diez cuadras para postularse a una convocatoria de una cadena de supermercados, que busca cubrir 40 puestos de trabajo para una nueva sucursal ubicada en la localidad de Ezeiza.
La escena volvió a repetirse, esta vez en la zona sur del conurbano bonaerense. Desde la madrugada del martes, cientos de personas se acercaron al lugar con la expectativa de conseguir un empleo formal y, con el correr de las horas, la fila se extendió por varias cuadras y reunió a hombres y mujeres de distintas edades y experiencias laborales.
Ante la cantidad de interesados, las autoridades de la empresa decidieron modificar dos horas el cronograma previsto para atender a quienes se habían presentado para evitar mayores complicaciones y ordenar la recepción de los aspirantes.
"La idea era abrir a las 8 de la mañana, pero ya ante tanta gente que había a las 4, decidieron empezar esa convocatoria a las 6", explicó uno de los coordinadores, quien señaló que la decisión buscó facilitar el desarrollo de la jornada ante la gran cantidad de personas que esperaba desde temprano, en medio del frío de la mañana.
Una fila de más de diez cuadras para conseguir trabajo
Entre los postulantes había jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, personas que necesitaban sumar ingresos y desocupados que intentaban reinsertarse en el mercado formal, una diversidad de perfiles que reflejó la demanda de oportunidades laborales que impacta en todo el país.
La empresa confirmó que la nueva sucursal abrirá sus puertas en noviembre y que los 40 puestos disponibles corresponden a distintas áreas necesarias para su funcionamiento.
Crisis del empleo formal en la era Milei
Desde la asunción la administración libertaria, el trabajo registrado perdió 341.396 puestos de trabajo y se redujo en 28.262 la cantidad de empleadores, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El relevamiento, publicado en julio de 2026, comprende el período entre noviembre de 2023 y abril de 2026 y da cuenta del retroceso del empleo formal en ese lapso.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario