La intimidad de los festejos de Boca en Brasil: la reacción de Riquelme tras llegar a la final

Las caminatas de Riquelme por Río de Janeiro

La conexión de Riquelme con el partido comenzó mucho antes del pitazo inicial. Durante su estadía en Brasil, el dirigente salió a caminar por la costanera de Barra de Tijuca junto a sus colaboradores más cercanos, con quienes comparte la gestión cotidiana del club. En esas recorridas, el fútbol ocupó buena parte de las conversaciones: el presente del equipo, la posibilidad de conseguir títulos y los recuerdos de otras grandes campañas internacionales.