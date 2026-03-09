Chiqui Tapia presentó LPF Play: "Muchos van a transpirar de la vergüenza, porque la verdad va a salir a luz""

lpf play

"Somos líderes. En la mayoría de los clubes de Europa, nuestros jugadores son capitanes. Porque tenemos eso que no tienen muchos, somos ganadores, por eso trajimos la tercera, salimos bicampeones de América. Somos ganadores: confiamos en un técnico que no muchos confiaban, que decían que no tenían experiencia, y salimos campeones del mundo, porque teníamos un proyecto...", destacó Tapia durante la presentación.

Así el dirigente se refirió a LPF Play, que calificó como "un proyecto" para que "podamos ver a nuestros equipos del ascenso cuando juegan en Madryn, Salta, Jujuy".

Respecto a las primeras semanas de la plataforma de forma gratuita y a su futuro inmediato, Tapia explicó: "Se vieron en más de 150 países, se transmitieron 175 partidos en vivo, 101 transmisiones. 353 goles transmitidos, 1517 jugadores transmitidos. Primera Nacional, Primera C, Proyección, la Selección Femenina, y el Federal A que lo vamos a transmitir, como lo prometimos".