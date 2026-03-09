Chiqui Tapia presentó LPF Play: "Muchos van a transpirar de la vergüenza, porque la verdad va a salir a luz""
Durante el evento de lanzamiento de la plataforma para transmitir los partidos, el presidente de la AFA se refirió a la persecución judicial que padece.
Tras un fin de semana sin actividad en las canchas por la persecución judicial que sufre la AFA, el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, reapareció públicamente este lunes 9 de marzo para encabezar el lanzamiento de LPF Play, la nueva plataforma de streaming de la liga, donde aprovechó para enviar un mensaje directo y punzante de cara a su inminente declaración indagatoria.
Tapia no esquivó el clima de sospecha que lo rodea tras las denuncias del Gobierno. Con un tono desafiante, cerró su discurso con una advertencia que resonó en todo el ámbito deportivo. “Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, sentenció.
La frase fue interpretada como una respuesta a las acusaciones judiciales y a las presiones internas que enfrenta su gestión.
La presentación de LPF Play marca el retorno de la actividad institucional luego del paro total del fútbol argentino que frenó todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.
En este sentido, Tapia buscó retomar la iniciativa política afirmando que, con esta plataforma, se logra que el contenido deportivo vuelva a ser gestionado directamente por la dirigencia. “Estamos orgullosos de LPF Play. Logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol”, destacó.
"Somos líderes. En la mayoría de los clubes de Europa, nuestros jugadores son capitanes. Porque tenemos eso que no tienen muchos, somos ganadores, por eso trajimos la tercera, salimos bicampeones de América. Somos ganadores: confiamos en un técnico que no muchos confiaban, que decían que no tenían experiencia, y salimos campeones del mundo, porque teníamos un proyecto...", destacó Tapia durante la presentación.
Así el dirigente se refirió a LPF Play, que calificó como "un proyecto" para que "podamos ver a nuestros equipos del ascenso cuando juegan en Madryn, Salta, Jujuy".
Respecto a las primeras semanas de la plataforma de forma gratuita y a su futuro inmediato, Tapia explicó: "Se vieron en más de 150 países, se transmitieron 175 partidos en vivo, 101 transmisiones. 353 goles transmitidos, 1517 jugadores transmitidos. Primera Nacional, Primera C, Proyección, la Selección Femenina, y el Federal A que lo vamos a transmitir, como lo prometimos".
